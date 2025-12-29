Les prochaines nouveautés de Disney Dreamlight Valley ne sont plus très loin. À l'automne dernier, le studio Gameloft tenait le showcase annuel du jeu et commençait à teaser les contenus à venir. Or, les premiers éléments de la roadmap de 2026 vont beaucoup plaire. Un film sorti il y a 70 ans, véritable classique, fera bientôt son entrée dans ce multivers adoré des fans de la Company aux grandes oreilles.

Disney Dreamlight Valley va accueillir du contenu qui a du chien

Le showcase d'octobre dernier était rempli d'annonces pour Disney Dreamligth Valley. Parmi les moments les plus marquants de la conférence, le premier aperçu de la roadmap de 2026. Gameloft a en effet mis en lumière les univers qui seront de la partie au tout début de l'année, puis au printemps et enfin à l'été. Sans donner les titres explicitement, il ne fait aucun doute sur les films d'animation concernés.

Ainsi, on devine aisément que l'« adorable couple canin qui a une passion pour les spaghetti et les boulettes de viande » annoncé pour tout début 2026 n'est autre que celui de La Belle et le Clochard, le film de 1955. Le duo de chiens iconiques fera ainsi son apparition dans Disney Dreamlight Valley dans quelques semaines. La date exacte n'a pas encore été communiquée, mais cela ne devrait pas tarder.

© Walt Disney Pictures.

Le contenu de cette future mise à jour gratuite doit, lui aussi, être explicité. On devine que la fameuse table sur laquelle Lady et Clochard partagent un plat de spaghetti sera inclus. D'autres personnages pourraient aussi être de la partie, comme Jock, le terrier Écossais, ou César, le vieux Saint-Hubert. Les uns et les autres auraient tout pour faire de charmants compagnons dans Disney Dreamlight Valley.

Pour continuer l'année, Gameloft mettra à l'honneur deux films cultes des années 1990 : Pocahontas et Hercules. Ils arriveront tour à tour au printemps, puis à l'été 2026. En attendant d'en apprendre davantage, les festivités hivernales vous occuperont bien jusqu'à la fin du mois dans Disney Dreamlight Valley. Une tonne de contenus gratuits est à récupérer, alors sautez sur l'occasion.

© Gameloft.