Même face à une concurrence féroce comme celle de Pokémon Pokopia, Disney Dreamlight Valley ne semble pas avoir de mal à retenir l'attention de son public sur le marché des jeux cozy. En plus de nouvelles mises à jour et d'ajouts de contenus réguliers, le titre de Gameloft va se porter sur Nintendo Switch 2 ce 25 mars 2026. Comme pour fêter la sortie très prochaine de ce portage, le studio offre actuellement un cadeau appréciable à ses plus fidèles joueurs.

Une sympathique attention à l'égard de la communauté Disney Dreamlight Valley

La boutique premium de Disney Dreamlight Valley a fait son entrée en jeu en 2023, soit un an après la sortie du titre en accès anticipé, et reçoit chaque semaine des mises à jour avec du contenu inédit en plus des articles déjà disponibles. Comme l'a souligné l'utilisateur Reddit the_indifferent, les joueurs peuvent désormais obtenir 150 Pierres de Lune gratuites. De plus, les développeurs de Gameloft ont ajouté un arrosoir inspiré du film Raiponce (mais au prix de 1 500 Pierres de Lune), ainsi qu'un costume basé sur celui porté par Giselle dans Il était une fois (tarifé quant à lui à 1 750 Pierres).

Compte tenu nombre d'articles disponibles dans la boutique premium, ces Pierres de Lune supplémentaires devraient ravir de nombreux joueurs. Avec seulement 150 Pierres de Lune, les possibilités sont limitées, mais pour les joueurs de Disney Dreamlight Valley assidus qui ont patiemment économisé pour acquérir un pack convoité dans la boutique, cela pourrait faire la différence.

Comment récupérer les 150 Pierres de Lune gratuites

Que vousjouiez à Disney Dreamlight Valley sur PC ou consoles, la démarche à suivre pour récupérer ces 150 Pierres de Lune gratuites est simple :

Accédez à la boutique premium de Disney Dreamlight Valley, accessible depuis le menu du jeu.

Faites défiler vers le bas, après la section des recommandations, jusqu'à la zone « Cadeau bonus ».

Réclamez l'offre gratuite de 150 Pierres de lune tant qu'elle est disponible.

Source : Reddit