Parce que toutes les versions d’un même jeu ne se valent pas et qu’il n’y a rien de mieux que de jouer à un jeu cosy depuis son canapé, la version Nintendo Switch 2 est particulièrement attendue par les joueurs de la console. Gameloft a une excellente nouvelle à leur annoncer.

Disney Dreamlight Valley s’est confortablement installé dans le paysage réconfortant des jeux cosys. Au sein de la multitude d'offres aujourd’hui disponible, le titre de Gameloft s’est surtout distingué par ses univers enchanteurs, peuplés de personnages avec lesquels les joueurs ont grandi. De Mickey à Vaiana en passant prochainement par La Belle et le Clochard, le jeu réunit un casting cinq étoiles de figures iconiques à choyer des heures durant et surtout sereinement. Alors que le studio continue de préparer l'arrivée de héros et méchants toujours plus emblématiques, de nouveaux joueurs vont pouvoir faire leur entrée dans la Vallée, ou la redécouvrir dans de meilleures conditions.

Lors du Nintendo Direct du 5 février 2026, Gameloft a fait une apparition éclair afin de dévoiler la date de sortie de la version Nintendo Switch 2 de DDV. Déjà annoncée lors d’un précédent événement, l’éditeur n’avait pas encore été en mesure d’arrêter une date précise. C’est désormais chose faite. Disney Dreamlight Valley arrivera ainsi sur la console nouvelle génération de Nintendo le 25 mars 2026. « Nous dévoilerons d'autres surprises à l'approche de sa sortie, mais nous avons hâte de vous voir explorer le jeu avec de meilleurs visuels et quelques améliorations supplémentaires au passage », promet avec enthousiasme le studio dans son communiqué de presse officiel.

La version Nintendo Switch 2 de Disney Dreamlight Valley proposera en outre des améliorations techniques par rapport à sa grande sœur, afin d’offrir une expérience toujours fluide et agréable. Parmi les améliorations évoquées par le studio : une meilleure fréquence d'images, une plus grande résolution, une limite d'items rehaussée à 6000 et des temps de chargement plus courts. Celles et ceux qui possèdent déjà la version Switch première du nom de Disney Dreamlight Valley et ayant franchi le pas vers la Nintendo Switch 2 profiteront d’une mise à jour gratuite vers la version améliorée le même jour. Gameloft devrait communiquer davantage d’informations dans les semaines à venir.

D’ici là, les joueurs actuels sur Nintendo Switch 2 devront encore composer avec des temps de chargement relativement longs et une technique globalement faiblarde, en attendant l’arrivée de la mise à jour gratuite. Et puisqu’il est question de patchs, rappelons que Disney Dreamlight Valley accueillera une mise à jour gratuite intitulée « Un amour de chien » le 11 février 2026. Elle marquera notamment l’arrivée de l’univers du film La Belle et le Clochard, qui s’accompagnera de nouveaux objets, tenues et éléments de décoration.

Source : Gameloft