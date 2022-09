Le jeu free-to-play Disney Dreamlight Valley est disponible depuis le 6 septembre 2022. Globalement il s'agit d'un jeu hybride entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure, forcément avec les personnages du géant américain à la clé, avec son plus fier représentant : Mickey. Sauf que très vite les joueurs se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas avec le design de Mickey, au point de le rendre effrayant.

Quand le personnage le plus connu de Disney veut voler votre âme

Si tout le personnage est conforme à notre vision d'enfance ou d'adulte de la souris la plus célèbre de Disney, notamment au niveau de la taille et des vêtements, le problème réside entièrement dans le regard du personnage. Les yeux semblent trop proches l'un de l'autre. De plus, les yeux de Mickey sont conçus pour suivre votre personnage lorsque vous vous déplacez, donnant une impression très curieuse et très malsaine. Il n'a pas fallut plus d'éléments pour s'amuser de l'aspect effrayant de ce personnage de Disney.

Il y a même un sujet Reddit qui est entièrement consacré à cette anecdote. Evidemment on se doute que tout ceci n'est pas voulu et qu'il s'agit d'un simple petit problème de design mais ça n'en reste pas moins effrayant. Surtout quand Mickey est en train de vous suivre partout. En guise d'illustration de ce phénomène on peut retrouver ce screenshot de chez Kotaku, comme vous pouvez le voir les yeux sont étranges. Bref, Disney version horreur c'est possible.