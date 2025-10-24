Disney Dreamlight Valley veut faire les choses bien pour Halloween et dévoile un bel événement qui devrait plaire aux très nombreux joueurs de la communauté.

Bonne nouvelle pour les habitants de la Vallée enchantée ! Après trois ans de célébrations d'Halloween principalement axées sur le classique "Trick or Treat", Gameloft sort le grand jeu. Les joueurs de Disney Dreamlight Valley ont désormais accès à un événement saisonnier gratuit entièrement neuf, qui promet d'insuffler un vent de fraicheur. Et c'est sans compter les contenus gratuits pendant toute cette période.

Halloween se fête dans Disney Dreamlight Valley

Alors que le traditionnel événement de chasse aux bonbons se poursuit jusqu'au 31 octobre dans Disney Dreamlight Valley, le véritable clou du spectacle est l'introduction du "Haunted Floating Festival" (Le Festival Flottant Hanté). Cette manifestation saisonnière, lancée dès aujourd'hui, et se prolongeant jusqu'au 11 novembre, remplace la simple collecte par une série de défis et d'explorations.

Cet événement gratuit de Disney Dreamlight Valley ne se lance pas via une lettre dans la boîte aux lettres. Les joueurs doivent repérer un portail dimensionnel qui a fait son apparition soudaine sur la Plaza. Ce passage les mènera à l'énigmatique Île Flottante Hantée, une nouvelle zone à explorer spécialement conçue pour l'occasion.

Un calendrier de puzzles échelonnés

Le Festival Flottant Hanté sur Disney Dreamlight Valley n'est pas un défi à compléter en une seule fois. Les développeurs ont prévu un déblocage progressif des énigmes pour maintenir l'engagement des joueurs sur plusieurs semaines. Dès le lancement du 22 octobre, trois puzzles majeurs sont accessibles. Les joueurs devront user de logique et d'exploration pour satisfaire le renard fantôme Zero, déchiffrer les secrets des piliers antiques, et trouver l'objet qui apaisera un arbre maudit. De nouveaux défis viendront aussi s'ajouter à Disney Dreamlight Valley aux dates clés suivantes :

29 octobre : l'accès à la Maison du Brasseur de Potions se débloquera. Les joueurs devront alors suivre une recette mystérieuse pour concocter une mixture.

l'accès à la se débloquera. Les joueurs devront alors suivre une recette mystérieuse pour concocter une mixture. 5 novembre : le festival atteindra son apogée avec l'apparition du Manoir Hanté. Inspiré de l'attraction mythique de Disney, ce défi prendra la forme d'un quiz pour remporter le prix final.

Le voyage vers l'Île Flottante Hantée s'annonce comme une aventure incontournable de cette saison d'Halloween sur Disney Dreamlight, offrant aux fans le renouveau qu'ils attendaient. Clairement. Entre ça et les divers contenus gratuits, on peut dire que le jeu régale.

Source : Gameloft