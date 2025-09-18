Une franchise culte prépare son retour. Plus de quinze ans après avoir marqué toute une génération, un nouveau projet a été lancé par Disney. Ca va faire plaisir à beaucoup de monde.

C’est officiel : Camp Rock revient. Disney a confirmé la mise en production d’un troisième film, attendu à la fois sur Disney+ et sur Disney Channel. La nouvelle a de quoi ravir les fans, puisque Joe, Nick et Kevin Jonas reprennent leurs rôles, tandis que Demi Lovato revient cette fois en tant que productrice exécutive.

Un retour chargé de nostalgie pour Disney

Difficile d’oublier l’impact de Camp Rock à la fin des années 2000. Les deux premiers volets ont réuni des millions de spectateurs et lancé la carrière de toute une génération d’artistes. Quinze ans plus tard, la franchise reste encore dans les mémoires grâce à ses chansons Disney entraînantes et à son énergie unique.

Disney entend bien jouer sur cette fibre nostalgique. Comme l’explique Ayo Davis, présidente de Disney Branded Television, il s’agit d’un « moment symbolique » : rassembler les Jonas Brothers et Demi Lovato pour faire découvrir l’univers de Camp Rock à un nouveau public.

Une intrigue tournée vers la transmission

Dans ce troisième opus, les frères Gray reprennent la route avec Connect 3. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Leur première partie se désiste et le groupe retourne alors à Camp Rock. Objectif : trouver les nouveaux talents capables d’ouvrir leur tournée. Du grand Disney ?

Sur place, les jeunes artistes rivalisent pour se faire remarquer. Les tensions montent, des amitiés se forgent et des romances inattendues voient le jour. L’histoire garde donc l’ADN Disney de la saga : la musique comme moteur, et le camp comme lieu de rencontres et de découvertes.

Si les Jonas Brothers assurent la continuité, de nouveaux visages viennent rafraîchir le casting. Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland) incarne Sage, une chanteuse ambitieuse. Son frère Desi, joué par Hudson Stone (nouvelle tête chez Disney), se révèle plus posé. Lumi Pollack (Electric Bloom) campe Rosie, violoncelliste passionnée, tandis que Casey Trotter (The Thundermans) prête vie à Cliff, un batteur au style bien à lui.

À leurs côtés, Brooklynn Pitts (Raising Dion) interprète Callie, une reine de la danse, et Ava Jean (Young Sheldon) joue Madison, une influenceuse qui impose le respect. Enfin, Malachi Barton (Zombies 4: Dawn of the Vampires) devient Fletch, le “bad boy” du camp. Un mélange prometteur qui devrait donner lieu à des confrontations aussi drôles qu’intenses.

Une équipe solide derrière la caméra

La réalisation est confiée à Veronica Rodriguez (The Slumber Party). Le scénario, signé Eydie Faye, promet de moderniser l’univers sans trahir son esprit. Côté danse, Jamal Sims assure la chorégraphie, tandis que Tim Federle (High School Musical: The Musical: The Series) supervise la production exécutive aux côtés des Jonas Brothers et de Demi Lovato.

