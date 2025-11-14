En ce mois de novembre 2025, Disney+ met surtout l'accent pour les ajouts à son catalogue au niveau des films, avec une ribambelle de long-métrages à découvrir au fil des semaines. Il y a pile une semaine, nous avions justement eu droit à un tas de films français, dont les deux premiers OSS 117 et Brice de Nice avec Jean Dujardin. Aujourd'hui, rebelote avec cinq nouveaux films, dont encore trois français, mais aussi l'un des plus gros films américains produits par Disney de l'année. Voyons cela de plus près.

Une brave nouvelle vague de films sur Disney+, dont un blockbuster

Ce sont aujourd'hui plus exactement cinq nouveaux films qui rejoignent le catalogue de Disney+. Quatre d'entre eux sont des comédies, dont trois françaises, un genre où l'Hexagone se montre particulièrement prolifique. La plus grosse sortie, toute proportion gardée, reste probablement l'une des superproductions de la firme aux grandes oreilles en cette année 2025, en partenariat avec un certain Marvel.

Il est ainsi question d'un des derniers films du MCU, sorti en février 2025, et qui se laisse désormais regarder via Disney+ : Captain America Brave New World. Il s'agit du quatrième film centré sur Captain America, mais avec Sam Wilson (Anthony Mackie) dans le costume et avec le bouclier en adamantium du héros américain, pour les raisons qu'on connaît suite à Avengers Endgame. Plus « bureaucratique » dans les méandres de la politique US, il ne manque cependant pas d'action avec notamment un âpre combat contre Hulk Rouge.

À noter toutefois qu'il a connu une réception critique et commerciale particulièrement froide, le MCU ayant connu un certain essoufflement global ces dernières années, à quelques exceptions près. Si vous aviez hésite à aller le voir au cinéma, vous pouvez toutefois en juger maintenant en passant par Disney+. Autrement, voici un petit rappel de l'ensemble des nouveaux films disponibles dès aujourd'hui sur la plateforme de Mickey.

Captain America Brave New World — un nouveau Captain émerge et fait face à un adversaire colossal.

— un nouveau Captain émerge et fait face à un adversaire colossal. Deux Fils — comédie française avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde.

— comédie française avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde. Nous York — comédie française sur l'amitié réalisée par Géraldine Nakache et Hervé Mimran.

— comédie française sur l'amitié réalisée par Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Tout simplement noir — comédie française politique de et avec Jean-Pascal Zadi.

— comédie française politique de et avec Jean-Pascal Zadi. Un Noël chez les Jonas Brothers — comédie familiale avec le trio musical iconique.

Source : Disney+