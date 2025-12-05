Disney+ vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau long-métrage tiré d'une série de films qui a certainement marqué l'enfance, ou l'adolescence de certains ici. À l'époque, c'était par le biais de sa chaîne Disney Channel que transitaient énormément de programmes marquants à destination des jeunes, et beaucoup de films et séries de l'époque ont fait exploser des stars d'aujourd'hui. L'année prochaine, la suite d'un film culte pour les jeunes des années 2010 débarquera sur la plateforme, c'est confirmé.

Un troupe de jeunes qui tape du pied en rythme tout en s'adonnant à une chorégraphie censée être cool pour provoquer d'autres adolescents en scandant le nom de leur camp. Ça ne vous dit rien ? C'est pourtant devenu une séquence culte et un mème depuis. Pour celles et ceux qui ont la réf, on parle bien de Camp Rock ! Oui, Disney+ vient de partager de premières images de Camp Rock 3 qui arrivera sur la plateforme dès l'été 2026 en signant par la même occasion le retour des Jonas Brothers, désormais producteurs aux côtés d'une certaine Demi Lovato. C'est un peu la réunion des anciens. Pour le moment, Disney n'a partagé qu'un bref teaser dans lequel on retrouve les codes de la série de films et où l'on aperçoit surtout les trois Jonas Brothers, désormais adultes. Outre les trois frères Jonas, le casting sera aussi marqué par le retour de visages familiers comme Maria Canals-Barrera, alias Connie.

Dans Camp Rock 3, on retrouvera donc le boys band Connect 3 qui vient tout juste de perdre sa première partie lors d'une tournée de concerts. Le groupe décide donc de retourner là où tout a commencé pour eux, à Camp Rock, dans l'espoir de dénicher la perle rare pour les accompagner. Les nouveaux jeunes prodiges du Camp Rock vont alors tout faire pour tenter de gagner leur place, ce qui créera forcément des tensions, mais aussi de belles amitiés. Le film Disney+ a été tourné à Vancouver de septembre à novembre, et fera donc sa première sur la plateforme l'été prochain. Malheureusement, nous n'avons pas encore de date précise à se mettre sous la dent.

source : Disney+