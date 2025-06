Si vous êtes en manque de Dishonored ou de jeux immersifs à la première personne avec une forte identité, voici une curiosité qui mérite votre attention. Militsioner, un projet aussi étrange que fascinant, vient tout juste de lancer une phase de test public gratuite sur Steam. Et il y a de quoi piquer la curiosité des amateurs d’expériences atypiques.

Un concept original et oppressant façon Dishonored

Développé par le studio russe TallBoys, Militsioner vous plonge dans une petite ville surveillée en permanence par un policier géant, au regard pesant et omniprésent. Le but ? Vous évader. Mais ici, pas de fuite musclée ni de fusillade spectaculaire : tout repose sur l’infiltration façon Dishonored, l’observation et la compréhension du comportement de ce "gardien" gigantesque.

Loin d’un Godzilla destructeur, le personnage principal de Militsioner est immobile, presque passif… mais toujours là, à scruter chacun de vos faits et gestes. Une menace silencieuse, presque bureaucratique, qui évoque davantage l’angoisse d’un régime autoritaire que celle d’un kaiju furieux.

Une ambiance digne de Orwell

Côté gameplay, on se rapproche clairement d’un immersive sim à la Dishonored, avec une liberté d’approche, des choix multiples et un monde vivant à observer et à manipuler. On pense aussi un peu à Hitman, pour la mécanique d’évitement et la gestion du timing, ou même à Papers, Please, pour l’ambiance politique dérangeante.

Les développeurs misent ici sur l'immersion, avec des dialogues en russe (sous-titrés), une esthétique volontairement brute, et un sentiment d’isolement renforcé par la verticalité du décor, cette silhouette gigantesque qui vous regarde, quoi que vous fassiez. Bonne nouvelle : Militsioner propose en ce moment un test gratuit ouvert au public sur Steam. Il suffit de se rendre sur la page du jeu et de demander l’accès pour essayer ce prototype étrange et intrigant. C’est l’occasion parfaite de se faire une première idée du concept, de l’ambiance et du gameplay, sans engagement. Et de soutenir un projet indépendant qui sort clairement des sentiers battus. De quoi oublier (un temps) Dishonored.

Source : Steam