Les années 2000 et 2010 étaient un véritable El Dorado pour les jeux qui vous laissaient jouer comme vous le souhaitiez, les fameux immersive sims. Si Dishonored, Deus Ex et consorts s'inscrivent dans la catégorie « Dans mes veines » pour vous, alors la nouvelle devrait au moins vous arracher un petit sourire. Après avoir connu les heures de gloire d’Arkane puis le naufrage de Redfall, Harvey Smith et Ben Horne n’ont pas dit leur dernier mot. Les deux vétérans du studio français, accompagnés de plusieurs autres figures d’Arkane, ont annoncé la création de Black Pony Immersive, une nouvelle équipe qui entend renouer avec ce qu’elle fait le mieux : des jeux solos et narratifs avec une grande liberté, dans la tradition de Dishonored, Prey ou Deus Ex.

Black Pony Immersive, un nouveau studio par des vétérans de Dishonored

Ce nouveau studio réunit notamment Harvey Smith, Ben Hornes et Ricardo Bare, ce dernier ayant travaillé sur Deus Ex, Dishonored et Prey, trois références majeures du genre. L'équipe compte actuellement 26 personnes et travaille depuis plus d'un an grâce au soutien financier d'un éditeur dont l'identité est encore tenue secrète. Si les détails autour de leur premier jeu sont volontairement gardés sous silence, aucun doute sur sa direction. « Nous voulons faire des immersive sims », résume Harvey Smith. « Des jeux solo, narratifs, à la première personne, où vous explorez et résolvez les problèmes de manière créative. Pensez à Deus Ex, pensez à Dishonored, c'est ce que nous faisons. »

Alors que le genre semble avoir plus de mal que jamais à trouver sa place dans l’industrie actuelle, Harvey Smith refuse de céder au pessimisme. « À un moment, on se demande si ce genre de questions ne finissent pas par créer une prophétie autoréalisatrice », explique-t-il dans les colonnes de The Game Business. La figure emblématique d’Arkane rappelle surtout que les immersive sims peuvent être rentables, sans nécessairement nécessiter des budgets démesurés. Dishonored, par exemple, avait eu un budget très raisonnable au regard des standards AAA, pour un retour sur investissement estimé à quatre à cinq fois le montant de son coût total.

Harvey Smith, Ben Horne, Ricardo Bare ©TheGameBusiness

Un studio qui a appris des erreurs passées

Le contexte reste néanmoins particulièrement morose pour le genre. Arkane Austin a fermé ses portes en 2024, après Redfall, tandis que les licenciements et la restructuration de Microsoft continuent de secouer l’industrie et les équipes du studio français. « Pour faire quelque chose d'optimiste face à tout ça, il faut être un outsider. Nous allons revenir à ce que nous aimons, nous allons travailler avec les gens que nous aimons. Nous allons nous amuser. »

Pour Smith, le nom Black Pony est justement une manière de répondre à cette période difficile. Et surtout, pas question de recommencer à courir après les tendances. Ben Horne estime que l'équipe ne sera « probablement pas très douée pour suivre les tendances » et préfère miser sur « une vision créative qui nous enthousiasme en tant que développeurs ». Une leçon que les vétérans ont eu tout le loisir d'apprendre avec Redfall. Le jeu avait tenté de conjuguer la formule Arkane avec le modèle du jeu-service, alors que le studio excellait précisément dans les expériences solo. « On s'est laissés emporter par le mouvement des jeux-service », reconnaît Smith.

Avec Black Pony Immersive, les deux fondateurs veulent désormais faire exactement l’inverse : rester en petit comité, s’entourer ponctuellement de partenaires externes, et préserver un noyau créatif solide capable de donner vie à des jeux narratifs qui font la part belle à la créativité et l’expérimentation. En l’absence d’un Dishonored 3 ou d’un nouveau Deus Ex, c’est sans doute la meilleure nouvelle depuis bien des mois pour les amoureux d’immersive sims.

Source : The Game Business