Depuis la sortie de Dishonored 2 en 2016 et de l'extension La mort de l'outsider, les fans de la franchise sont en manque d'une nouvelle aventure. Malheureusement, du côté d'Arkane Studios, on semble avoir tourné la page, bien que les développeurs aient exploré un troisième jeu. En effet selon les informations de Jason Schreier, Dishonored 3 aurait été annulé. « Avant sa fermeture, Arkane cherchait à renouer avec ses racines. En proposant un nouveau jeu solo « immersive sim » tel qu'un nouvel opus de la série Dishonored » a-t-il révélé en 2024. Et si tout n'était pas perdu ? Un nouveau jeu a été évoqué par l'un des créateurs mais...

Dishonored 3 sortira t-il un jour ? C'est compliqué...

Après la révélation de Jason Schreier faite l'année dernière, peut-on encore croire à un hypothétique Dishonored 3 ? Raphaël Colantonio, l'un des co-fondateurs d'Arkane Studios, a fait une déclaration qui va beaucoup plaire aux nombreux fans de la série... mais attention ! « J'adorerais - je veux dire, nous parlons de manière totalement hypothétique à ce stade - mais je me verrais bien travailler sur Dishonored 3. Parce que ça fait tellement longtemps maintenant que, vous savez, pourquoi pas ? » a-t-il confié lors du podcast Quad Game Podcast.

« Après Dishonored 1, la dernière chose que je voulais faire pendant les quatre prochaines années de ma vie était Dishonored 2. En général, j'aime créer de nouvelles choses ». Et des nouvelles choses, il a commencé à en créer puisqu'il a sorti Weird West avec sa société WolfEye Studios et travaille sur un nouveau jeu. Bien que Raphaël Colantonio, rien n'est joué et cela ne restera peut-être et sûrement qu'un rêve.

En effet, pour qu'un Dishonored 3 devienne réalité, il faudrait que les planètes s'alignent et que les membres actuels ou passés d'Arkane Studios se réunissent ou collaborent. « De nombreuses personnes [qui ont travaillé sur la série] sont dispersées, et Harvey [Smith] n'est plus chez Arkane. Je ne suis pas chez Arkane et Dinga [Bakaba] travaille sur Marvel's Blade ». Étant donné que c'est plus un rêve qu'autre chose, Colantonio n'est pas prêt à dévoiler des secrets, mais a révélé l'existence de « trois versions », des idées, d'un potentiel troisième volet. « Je ne pense pas qu'il soit judicieux d'en parler puisque ça relève de la science-fiction à ce stade ».

Source : Quad Damage Podcast via Rock Paper Shotgun.