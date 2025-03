Malgré l'expérience véritablement transcendante qu'était Disco Elysium, un RPG assez unique dans le paysage vidéoludique de ces dernières années, son studio estonien ZA/UM a malheureusement connu de grandes difficultés ensuite. Entre annulations et licenciements, la petite équipe a traversé une bien sombre période depuis la sortie du jeu en 2019, initialement sur PC. Contre vents et marées, et en parallèle du développement d'autres titres issus de studios composés de certains anciens de ZA/UM, celui-ci se fend enfin d'une annonce pour son prochain jeu. Et, même si on en sait encore peu, on ressent déjà bien leur patte si caractéristique.

Sortie de l'ombre attendue pour le studio derrière Disco Elysium

Après le thème du polar noir dans une aventure forte en viscérales émotions avec Disco Elysium, le studio estonien ZA/UM fait enfin sauter sa couverture pour annoncer son nouveau jeu, sur lequel il travaillerait depuis trois ans. Pour l'heure, il faut cependant se contenter d'un proverbial nom de code, Projet C4, et du cryptique teaser ci-dessous, marqué par des artworks aussi beaux que torturés. Ses prémices sont cela dit sur le papier plutôt prometteurs, puisqu'il est cette fois question d'un RPG d'espionnage.

Le mot d'ordre de ce nouveau titre est le suivant : « Choisissez le sacrifice, choisissez le service, choisissez vos coéquipiers... choisissez vous-mêmes ». Projet C4 va en effet nous plonger dans un monde où le secret est omniprésent, et où les apparences sont souvent trompeuses. Nous y incarnerons un espion au service d'une douteuse société toute-puissante, dans une ambiance résolument sombre. Comme Disco Elysium, le jeu mettra une énorme emphase sur l'introspection de notre personnage. Qui suis-je ? En qui puis-je faire confiance ? Ma mission est-elle vraiment juste ? Autant de questions qui paveront notre aventure et nous ferons jusqu'à douter de nos allégeances et de nos confrères espions.

Votre mission, si vous l'acceptez, est d'attendre encore pour en savoir plus

L'influence de Disco Elysium se retrouvera également dans les mécaniques mêmes de Projet C4, avec un système de dialogue très poussé, tant envers soi-même que vis-à-vis de nos interlocuteurs. Certaines actions seront également encore régies par des jets de dés. Attention toutefois, l'échec risque d'être monnaie courante dans ce titre. Le studio entend cependant rendre la chose la plus ludique possible, notamment dans son aspect psychologique et le développement de notre espion. Voilà pour l'heure tout ce qu'on sait de ce successeur spirituel de Disco Elysium, avec une touche d'espionnage. ZA/UM nous donne rendez-vous pour en découvrir plus lors de la GDC 2025, qui se tiendra en juin prochain. Si toutefois vous acceptez cette mission.