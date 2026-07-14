Déjà présenté dans nos colonnes parmi les démos les plus prometteuses du Steam Néo Fest de février 2026, ce mélange improbable entre Souls-Like et Jurassic Park qu'est Dinoblade va donc sortir dans quelques jours. Alors qu'il suscite un certain engouement de la part des joueurs, voyons plus en détail ce que propose ce titre assez unique dans son genre, d'autant qu'un unique développeur a travaillé dessus.

Dinoblade, ou le mélange inattendu entre Souls-like et Jurassic Park

Individuellement, le genre Souls-like et Jurassic Park sont deux sujets très populaires, l'un auprès des joueurs, et l'autre principalement auprès des cinéphiles. Avec Dinoblade, développé et édité par Team Spino LLC, qui représente en réalité un seul développeur, on a donc un mélange très curieux de deux univers qui ne devraient sur le papier avoir aucun lien entre eux. Et pourtant, ce titre nous prouve le contraire avec un résultat plutôt prometteur pour un titre développé par une seule personne.

Dinoblade nous propose ainsi d'incarner un dinosaure armé d'une lame dans sa gueule, qui va devoir progresser dans un monde sauvage et affronter d'autres dinosaures encore plus gros et mieux armés pour évoluer. Voyez-y donc un mélange entre le Loup géant Sif de Dark Souls et le Glavenus de Monster Hunter. Souls-like oblige, les combats s'annoncent extrêmement exigeants et les boss mortels, et une bonne gestion du timing, des parades et des contres sera la clé pour devenir le Prédateur Ultime de ce spin-off improbable de Jurassic Park.

Une démo extrêmement appréciée en attendant sa sortie prochaine, mais exclusivement sur PC

En attendant la sortie de Dinoblade prévue pour ce 23 juillet 2026, pour l'heure exclusivement sur PC via Steam, vous pouvez encore tester le titra via une démo toujours disponible. Depuis son déploiement en octobre 2025, celle-ci a d'ailleurs largement su conquérir son public avec une moyenne d'évaluations « extrêmement positives », avec plus de 4 600 avis d'utilisateurs.

Pour couronner le tout, Dinoblade présente une configuration minimale requise très abordable, comme suit :