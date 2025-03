Dino Crisis est-il sur le point de faire son grand retour ? En tout cas, une nouveauté intrigue… et les fans n’en peuvent plus d’attendre. Que sait-on exactement ?

Les joueurs veulent un vrai retour de Dino Crisis. Et si le récent retour des classiques sur GOG a été une bonne surprise, cela reste insuffisant pour beaucoup. Ce que les fans attendent vraiment, c’est un nouvel épisode. Justement, Capcom pourrait bien réserver une belle surprise à ce niveau…

Dino Crisis bientôt de retour ?

Et si la licence faisait enfin son grand retour avec Dino Crisis Remake ? Les fans l’espèrent depuis des années. Et cette fois, un indice concret vient raviver les spéculations. Capcom a récemment déposé une nouvelle marque Dino Crisis au Japon. Un geste discret, mais suffisant pour remettre la licence culte sous les projecteurs.

Il ne s’agit pas d’une annonce officielle. Mais dans l’univers du jeu vidéo, ce genre de mouvement attire toujours l’attention. Un dépôt de marque, même isolé, peut souvent précéder une révélation plus importante. Et quand il s’agit d’une franchise aussi attendue, chaque petit indice devient un sujet de discussion.

Les fans n’ont jamais lâché l’affaire

Depuis des années, la communauté réclame le retour de Dino Crisis. À chaque sondage ou enquête menée par Capcom, le nom de la série ressort régulièrement parmi les plus demandés. L’envie est là, la nostalgie aussi. Et surtout, le potentiel ne manque pas. Avec le succès des remakes de Resident Evil, Capcom a prouvé qu’il savait moderniser ses licences cultes sans trahir leur essence. Alors pourquoi pas Dino Crisis ?

Ce dépôt de marque tombe à un moment intéressant. Capcom multiplie les projets autour de ses grandes franchises. Et les rumeurs autour d’annonces majeures prévues pour la fin d’année se font de plus en plus insistantes. Coïncidence ou teasing discret ? Difficile à dire, mais l’idée d’un remake ou d’un reboot n’a jamais semblé aussi crédible.

L’univers de Dino Crisis, mêlant survival horror et dinosaures, pourrait parfaitement s’adapter aux standards actuels. Entre tension, action et atmosphère rétro-futuriste, la licence a tout pour plaire à un nouveau public… tout en séduisant les fans de la première heure. Un remake visuellement ambitieux, dans la veine des Resident Evil récents, ferait sans doute sensation. Et relancerait une série qui a toujours eu une place à part dans le cœur des joueurs.

Source : chizai-watch