Qui aurait pu croire que Capcom allait annoncer Onimusha Way of the Sword et une suite d'Okami après des décennies d'absence, et en plus, pendant la même soirée des Game Awards 2024 ? Pas grand monde à vrai tant cela ressemblait à des rêves mouillés de fans, et ce malgré la volonté de l'éditeur japonais de ressusciter des franchises dormantes. Mais c'est bien réel et ces deux sagas vont donc avoir des jeux complètement inédits à l'horizon 2026 pour Onimusha, et à une date encore inconnue pour Okami. Et Dino Crisis dans l'histoire ?

Un enfant terrible de twitter a envie de faire revenir Dino Crisis

On vous parle depuis des mois d'un hypothétique retour de Dino Crisis sur la scène vidéoludique. Quelque part, il a eu lieu puisque la plateforme GOG a ressorti les deux premiers jeux avec plusieurs nouveautés comme la résolution 4K, la prise en charge de la V-sync et de l'anti-aliasing, des textures plus stables etc. Mais globalement, ça reste une version PC améliorée de titres PS1, et si ça fait plaisir de pouvoir les refaire sur un support récent, ce ne sont pas des remakes ou des nouveaux jeux.

Alors à quand un remake de Dino Crisis ou un nouvel épisode ? C'est LA question que les fans de survival-horror se posent. Des fans qui ne se sont pas fait prier pour porter leur voix auprès de Capcom lorsque l'éditeur a publié un sondage, demandant entre autres, si ces derniers seraient intéressés par un jeu inédit. Malgré l'engouement suscité par cette interrogation, il n'y a encore eu aucune annonce. Mais ce grand développeur est chaud pour un nouveau jeu Dino Crisis, et ça pourrait être génial.

L'emblématique Hideki Kamiya (Devil May Cry, Bayonetta...), qui est aussi célèbre pour ses jeux que ses sorties remarquées sur le réseau social X, a dit qu'il ne serait pas contre l'idée explorer cette franchise. « J'aimerais bien essayer » a-t-il déclaré dans le podcast MinnMax. Une déclaration qui vend du rêve pour les fans du créateur. Pour rappel, en plus des classiques du beat'em'all, on lui doit Resident Evil 2 - l'original sur PlayStation 1. Il a donc déjà eu une expérience dans le genre.

Hideki Kamiya pour reprendre le flambeau de Mikami (Resident Evil) ?

Shinji Mikami, le directeur de Dino Crisis, avait fait part de son scepticisme vis-à-vis d'un retour de la licence. « Je suis très surpris d'entendre cela [que les fans aient répondu très favorablement à un sondage pour faire revenir la franchise Dino Crisis]. La génialitude des dinosaures, et les choses que l'on peut faire avec eux, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en valeur par Monster Hunter ces dernières années. Même si je décidais de faire un remake ou une nouvelle version de Dino Crisis, je n'ai pas l'impression qu'il y aurait beaucoup de place pour ce genre de jeu. Surtout quand on voit à quel point Monster Hunter est devenu important. Mais oui, c'est surprenant ».

