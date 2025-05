Vous n'en pouvez plus d'attendre Dino Crisis Remake ou un nouvel épisode ? Un successeur spirituel arrive en exclusivité PS5 dès cet été et profite d'une longue vidéo de gameplay.

Après la réhabilitation de Silent Hill 2 et des vieux Resident Evil, de nombreux fans rêvent d'un remake de Dino Crisis. L'autre survival-horror culte de Shinji Mikami qui est sorti en 1999 sur PS1, trois ans après le lancement du légendaire Resident Evil 1. Y'aura t-il une version remise au goût du jour de ce classique ? Il y a quelques années, on aurait dit non, mais là, on peut garder espoir. Un sondage Capcom a fait ressortir l'intérêt encore intact des fans pour la licence. Vous êtes aussi fans de Dino Crisis ? Ce futur jeu prometteur est fait pour vous et vous devriez adorer.

En attendant Dino Crisis Remake, voici l'exclu PS5 Code Violet

Dino Crisis Remake ne parait plus si irréel que cela à la vue de la stratégie de Capcom de dépoussiérer certaines de ses plus grandes franchises. Et c'est sans compter sur le dépôt de marque découvert en mars 2025, ou justement ledit sondage de Capcom qui vise à prendre la température sur un éventuel retour de la saga survival-horror. En attendant, plusieurs « successeurs spirituels » ont été annoncés à l'image de Deathground, The Lost Wild, Jurassic Park Survival ou encore Code Violet. Une exclusivité PS5 à paraitre en juillet 2025.

Code Violet est en effet un nouveau survival-horror qui ne cache pas spécialement vouloir draguer les fans de Dino Crisis. Outre le fait qu'il y ait de l'horreur ou un personnage principal féminin, on peut voir d'autres clins d'oeil dans la très longue vidéo de gameplay publiée récemment, comme les lasers rouges. « Au 25e siècle, un cataclysme a rendu la Terre inhabitable, poussant les survivants de l'humanité vers Trappist 1-E. Menacée d'extinction en raison de la stérilité, la colonie Aion exploite une technologie de voyage dans le temps de pointe pour enlever des femmes du passé afin qu'elles servent de mères porteuses dans une tentative sombre mais désespérée pour sauver l'humanité ».

Comme dans Dino Crisis, on explorera un complexe aux commandes de Violet Sinclair. Au programme des puzzles, des gunfights ainsi qu'une gestion de l'inventaire limité avec des ressources à combiner et à utiliser avec parcimonie. Si ça peut sembler intéressant sur le papier, on se méfie un peu puisque c'est le studio de Quantum Error qui est à la manœuvre - l'un des jeux les moins bien notés de l'histoire. Verdict en juillet 2025 sur PS5.

Source : PlayStation.