Dans les années 90, le genre du survival-horror connaît son âge d'or. La naissance de la série Resident Evil marque un tournant pour l'industrie du jeu vidéo. Quelques années avant lui, Alone in the Dark, développé par le studio français Infogrames, pose pourtant les premières pierres du genre, mais reste bien plus confidentiel. Évidemment, impossible de ne pas évoquer le succès de la série Silent Hill, véritable rival de RE dont le premier épisode sort en 1999. Une autre licence est un peu tombée dans l'oubli, malgré ses grandes qualités : Dino Crisis. Derrière la série, se trouvent Capcom et un certain Shinji Mikami, créateur de Resident Evil. Dino Crisis reprend les codes établis par RE à la sauce Jurassic Park. Une véritable réussite, surtout pour les deux premiers opus de 1999 et 2000. Alors que les fans espèrent un remake depuis des années, l'un d'eux a pris les devants et ça donne très envie.

Le remake de Dino Crisis imaginé par un artiste fait saliver les fans

Sur Twitter, l'artiste Alexander Frossberg partage de magnifiques visuels issus de son projet de remake de Dino Crisis. Son site Internet permet d'en découvrir encore davantage. Regina, héroïne de la saga et les dinosaures sont sublimés par la patte de l'illustrateur. Même si Alexander Frossberg devrait continuer à partager son travail sur Dino Crisis, il ne faut pas s'attendre à ce que le tout prenne forme pour devenir un jeu vidéo. En octobre 2020, il avait déjà partagé plusieurs visuels de Dino Crisis qui avait beaucoup fait réagir. Comme à l'époque, les fans manifestent leur envie de voir l'artiste collaborer avec Capcom sur un véritable remake du premier opus. Le studio japonais n'a jamais indiqué travailler sur un tel projet, malgré les quelques rumeurs qui courent en ligne. En 2019, Capcom avait redéposé la marque au Japon, redonnant de l'espoir au public.

Enfin un remake une fois la série Resident Evil complètement essorée ?

Pour retrouver quelque peu l'esprit de Dino Crisis, les joueurs peuvent se tourner vers Exoprimal. Très différent dans le genre, le titre peut quand même attirer les fans inconditionnels de dinosaures. Hiroyuki Kobayashi, coproducteur de Dino Crisis 2 et 3, est impliqué dans le développement du jeu multijoueur. Le troisième opus de la série de Capcom est le dernier en date et certainement le moins bon, comme en témoignent les évaluations sur Metacritic. Et si le studio japonais se penchait enfin sur Dino Crisis après avoir épuisé tous les remakes de Resident Evil ? Il s'agit d'un maigre espoir auquel les fans peuvent se raccrocher.