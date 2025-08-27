S’il y a bien un éditeur à qui tout semble réussir ces dernières années, c’est Capcom. Outre le succès inarrêtable de Resident Evil et de Monster Hunter, la firme japonaise a en effet lancé avec plus ou moins de succès un certain nombre de projets mêlant à la fois nouvelles licences et anciennes franchises, à l’instar par exemple de Dragon’s Dogma 2, Onimusha: Way of the Sword ou encore Okami 2. L’une d’entre elles, toutefois, manque toujours cruellement à l’appel : Dino Crisis. Et pourtant, l’éditeur nous prouve aujourd’hui encore qu’il ne l’oublie pas.

Capcom renouvèle les droits de Dino Crisis

En effet, comme rapporté par le média brésilien REVIL, il apparaît que Capcom a de nouveau renouvelé les droits de la franchise auprès de l’Institut National de Propriété Industrielle, via un dépôt de marque déposé le 3 juillet dernier. De fait, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, cela ne semble pas avoir de lien avec l’arrivée des deux premiers opus de Dino Crisis sur GOG en début d’année. Au contraire même, cela pourrait plutôt traduire la volonté de l’éditeur de ressortir la franchise du placard, comme il a pu le faire dernièrement avec Onimusha.

D’autant plus que Capcom le sait assurément : il y a une vraie demande de la part du public pour le retour de Dino Crisis. Que ce soit sous la forme d’un remaster, d’un remake, d’un nouvel opus ou même de tout cela à la fois, de nombreux joueurs s’impatientent à l’idée de pouvoir retrouver cette franchise un jour. Le fait que la compagnie continue année après année d’en renouveler les droits pourrait ainsi être le signe d’un retour plus ou moins imminent, même si cela ne doit pas forcément être pris pour argent comptant non plus.

© REVIL

Car au-delà du fait de s’assurer de pouvoir disposer pleinement de sa franchise sur le long terme, le renouvèlement des droits de Dino Crisis est aussi et surtout un moyen pour Capcom de garder la main sur les trois premiers opus sortis entre 1999 et 2003. Ceci explique ainsi probablement pourquoi malgré tous les renouvèlements survenus au cours des dernières années, Dino Crisis continue pour l'heure de rester aux abonnés absents. Mais vous connaissez le dicton : il n’y a jamais de fumée sans feu, alors… Gardons espoir. On ne les appelle pas Capgod pour rien, après tout.

Source : REVIL