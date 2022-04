Après un accueil glacial et un report à 2022, Diablo Immortal tient sa date de sortie sur les plateformes iOS et Android. Et finalement, le jeu sera aussi disponible sur PC.

Quand sort Diablo Immortal ?

Diablo Immortal sera disponible gratuitement le 2 juin 2022 sur mobile iOS (via l'App Store) et Android (via Google Play)... et également sur PC le même jour, en bêta ouverte. Une version d'essai accessible à toutes les personnes qui s'inscriront à cette adresse.

Si cette annonce ne fera pas oublier le retard de Diablo 4, elle aura le mérite de faire un pas vers les joueurs PC. À voir si ces derniers répondront présent. Les deux versions seront cross-play et cross-progression, ce qui veut dire que vous pourrez vous mélanger aux joueurs de différentes plateformes, ainsi que commencer une partie sur PC puis passer sur mobile sans perdre votre avancée. La progression et les achats de la bêta ouverte seront aussi transférables vers le jeu complet.

Une version PC qui ne sera pas au rabais

"Diablo Immortal offrira une expérience mobile AAA complète sur PC", c'est la promesse de Blizzard sur son blog. La bêta ouverte sera justement là pour peaufiner l'expérience dans les moindres détails, même si les développeurs ont évidemment procédé à des changements en amont :

Pendant la période de la bêta ouverte sur PC, nous continuerons à recueillir les avis des joueurs et des joueuses, à apporter des modifications et à peaufiner cette version jusqu’à ce qu’elle offre une expérience finalisée à tous nos valeureux aventuriers et aventurières. Cela dit, nous avons déjà procédé à quelques ajustements pour que celles et ceux qui choisiront de jouer à Diablo Immortal sur PC puissent défendre Sanctuaire en toute quiétude.

Les deux versions seront compatibles manettes, et la mouture PC vous laissera vous servir des touches ZQSD pour les déplacements au lieu des boutons de la souris si vous le souhaitez. Pour les messages par contre, il faudra obligatoirement vous munir d'un clavier ou de l'écran tactile de votre smartphone / tablette.

En termes de contenu, vous aurez six classes et plus de nouvelles zones à explorer dans le jeu complet. Diablo Immortal fera ses premiers pas sur PC et les plateformes mobiles dès le 2 juin 2022.