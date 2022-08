Au sein de son blog, Blizzard a présenté sa feuille de route pour Diablo Immortal. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est plutôt fourni.

Un nouveau battle pass et une nouvelle saison

Dès le 4 août, les joueurs pourront découvrir la mise à jour de la saison 3 de Diablo Immortal ainsi que le nouveau Battle Pass qui se nomme Aspect of Justice et qui sera disponible jusqu'au 1er septembre 2022. Sa version gratuite va inclure 40 rangs de défis et de récompenses, incluant des gemmes et des emblèmes. Free to play oblige, Il existe aussi deux versions payantes : le Battle Pass renforcé et le Battle Pass renforcé Collector.

Le Battle Pass renforcé comprend toutes les récompenses du passe de combat gratuit, mais débloque également une rangée Renforcé qui offre des récompenses supplémentaires à chaque niveau. De plus, vous recevrez l'apparence d’arme Aspect de la justice disponible au niveau 1 ainsi que l’apparence d’armure Aspect de la justice ornée d’épines et débloquée au niveau 40.

L'Édition collector vous donne accès à toutes les récompenses du passe de combat renforcé mais vous recevrez aussi le cadre d’avatar Aspect de la justice, un portail et un bonus de 10 niveaux.

Evènements quotidiens pour Diablo Immortal

La saison 3 de Diablo Immortal accueille aussi des invasions des Courroucés à minuit chaque jour. Les joueurs devront s'allier pour repousser les hordes sanguinaires de démons. Les trois personnes qui auront infligées le plus de dégâts recevront six poussières enchantées pour célébrer leur victoire. Notons que l’Invasion des Courroucés ne peut être terminée qu’une fois par jour.

Du 12 au 15 août va avoir lieu l'évènement Lune Affamée

Pour gagner la bienveillance de la lune, récoltez 7 bénédictions que vous pourrez échanger afin d’obtenir une récompense aléatoire telle que : de la poussière enchantée, des fragments étincelants et des équipements légendaires. Offrez suffisamment de bénédictions à la lune et elle vous accordera même ses faveurs : un pack contenant un emblème légendaire et plus encore. Nous invitons les braves aventuriers et aventurières à nous prêter main-forte pour combler l’appétit de la lune, du 12 août à 03 h 00 au 15 août à 03 h 00 (heure du serveur).

Bref de nombreux événements et contenus à venir pour Diablo Immortal