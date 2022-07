Diablo Immortal continue sur la voie du succès et engrange des sommes journalières tout bonnement ahurissantes. Un montant à six chiffres pour le free to play d'Activision Blizzard.

Diablo Immortal, le free to play polémique d'Activision Blizzard, arrive bien à vider le compte en banque de certains joueurs. À l'heure d'un nouveau bilan, la santé financière du jeu est au plus haut.

Chaque jour, Diablo Immortal gagne plus d'1 million

Après avoir récolté plus de 24 millions en 15 jours, Diablo Immortal continue de déjouer les pronostics. Le site de tracking AppMagic (via VGC) maintient sa veille et révèle que le jeu amasse plus d'1 million de dollars par jour. En dépit de l'image négative renvoyée par le titre, du fait d'avoir obtenu la pire note utilisateurs de Metacritic (0,3 actuellement), le soft parvient à convaincre certains consommateurs.

Depuis son lancement, il a dépassé également les 10 millions de téléchargements. En termes de répartition des joueurs, rien ne change. 46% sont aux Etats-Unis et 22% en Corée du Sud. Suivent le Japon (8%), l'Allemagne (5%), le Canada (3%) puis le reste du monde.

Ce succès n'est pas non plus tout rose et est entaché par une forte présence de bots. Malheureusement, ce sont les vrais joueurs honnêtes qui trinquent de cette situation. À voir comment Activision Blizzard va gérer cet aspect dans les semaines à venir. Ce week-end, le jeu s'est mis à jour avec un nouveau boss de raid, Vitaath.