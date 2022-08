Un joueur de Diablo Immortal et streamer jtisallbusiness a dépensé une énorme somme d'argent pour son personnage de Diablo Immortal. À tel point qu'il est mainteanant impossible pour lui de trouver quelqu'un en matchmaking à son niveau.

100 000 dollars au soleil dans Diablo Immortal

Le créateur de contenu en question prétend donc avoir dépensé environ 100 000 dollars. Dans une vidéo, le streamer a même admis qu'il envisageait de faire appel à des avocats pour l'aider dans sa situation assez unique.

Je ne peux pas faire les choses pour lesquelles j'ai dépensé de l'argent pour ce personnage, et je n'ai pas de calendrier pour savoir le moment où les choses vont réellement aller dans le bon sens, ni même savoir si ce problème va être résolu parce que je suis le seul joueur au monde avec ce problème.

Jtisallbusiness a déclaré aussi avoir précédemment tenté de contacter Blizzard directement via des forums et Twitter au sujet de sa situation difficile. La réponse de la société indiquait qu'elle était "consciente du problème". Cependant, rien n'a changé pour le streamer et il reste toujours dans l'incapacité de joeur avec d'autres joueurs sur Diablo Immortal.

Bref, une situation ubuesque qui rappelle tout de même que Mike Ybarra avait défendu les microtransactions controversées de Diablo Immortal. En expliquant notamment que la plupart des joueurs ne dépensaient pas un sou en jeu.

Reste à savoir maintenant si Blizzard va rembourser ou non les 100 000 dollars de cet utilisateur.