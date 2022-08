Si cela vous a échappé, sachez que Diablo Immortal enchaine les problèmes. Après un bug concernant le Battle Pass ou encore la présence de nombreux bots , il semblerait maintenant qu'un nouveau problème affectant l'XP vient d'être trouvé par la communauté. Un sujet Reddit complet est même consacré.

Bug d'XP ou arnaque pour Diablo Immortal ?

Le message initial est le suivant :

Il existe un bug (sur Diablo Immortal) qui réduit l'XP gagné sur une partie. Nous ne comprenons pas tout à fait pourquoi ni quand cela se produit. Cela semble varier en fréquence/impact d'une zone à l'autre, et peut-être en fonction de l'heure de la journée, mais nous n'avons pas encore été en mesure de discerner un modèle ou une cause fiable. Mais dans l'ensemble, cela peut entraîner une réduction à deux chiffres du pourcentage d'XP - parfois jusqu'à environ 50 %.

Le message poursuit en discutant et en rejetant les hypothèses possibles, y compris des facteurs tels que les buffs/skills, la taille du groupe et la distance des membres du groupe.

Il est possible que le bug soit suffisamment aléatoire pour que seuls les développeurs aient suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi cela se produit. Et dans tous les cas, cela doit être résolu/corrigé.

Dans les réponses, certains n'hésitent pas parler d'accélérateur d'XP pendant certaines périodes. Mais pourtant les informations et les screenshots sont assez nombreux pour voir qu'un véritable problème existe sur Diablo Immortal à ce sujet.

Dans Shassar Oasis, il existe trois types de monstres : Dust Imps (54XP), Drubs (48XP) et Sand Golems (129XP). Lorsque XP n'a pas de bug, vous pouvez passer des heures et ne voir que ces trois valeurs.

Screenshots à l'appui, on peut voir effectivement un peu plus loin que les valeurs baissent et donnent des chiffres différents. Pour l'instant Blizzard n'a pas répondu au post en question. Et on ne pas encore combien de joueurs cela peut bien toucher. Dans tous les cas, Diablo Immortal reste un succès commercial avec pas moins de 27 millions d'utilisateur en juillet 2022. Donc bugs ou pas, les joueurs sont présents.