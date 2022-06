Diablo Immortal est un franc succès pour Blizzard malgré un lancement mitigé et quelques problèmes. Et le nouveau cruel constat est le suivant : récemment de nombreux joueurs ont reporté que les zones de farm (zones où l'on peut looter des objets) sont prises d'assaut par des... bots.

L'attaque des Bots sur Diablo Immortal

C'est notamment sur Reddit que l'on peut voir plusieurs vidéos de ce type où l'on aperçoit des bots venir ruiner l'expérience des joueurs de Diablo Immortal.

Blizzard ! faites une déclaration officielle sur les Bots dans le jeu !

On peut voir les fameux bots frapper dans le vide et s'amasser dans les zones. Pire, le tchat est noyé sous les messages publicitaires. Comme à la grande époque des MMORPG coréens. On se souvient par exemple de l'exemple Lineage 2. Sans remonter aussi loin, de nombreux jeux en ligne comme Guild Wars 2 ont fait face à ce type de contenus. C'est globalement assez difficile de lutter contre si ce n'est prendre des décisions radicales comme des bans de masses ou mettre en place des systèmes anti-AFK. Ce système va t-il être nécessaire pour Diablo ?

Un fléau aussi présent sur Resurrected

Ce n'est pas le seul jeu Diablo à subir ce fléau puisque Diablo II : Resurrected fait face à ce même phénomène de triche. C'est à dire que des bots viennent faire la sale besogne et farmer les zones intéressantes pour récupérer le loot. Pour le moment, Blizzard ne s'est pas exprimé officiellement sur le sujet mais nul doute qu'une décision va devoir être prise à ce sujet.