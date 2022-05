Déjà malmené par les joueurs, Diablo Immortal voit aujourd'hui sa sortie sérieusement perturbée en Belgique et aux Pays-bas. Pas fans de la licence et/ou d'Activision Blizzard ?

Diablo Immortal victime de ses propres lootboxes

Diablo Immortal débarque sur mobiles et PC ce jeudi 2 juin, excepté en Belgique et aux Pays-Bas. En cause, les lootboxes contenues dans le jeu, qui sont interdites dans ces deux pays. La Belgique avait jugé les lootboxes illégales en 2018, car contraires à législation sur les jeux de hasard. Aux Pays-Bas, EA avait écopé d'une grosse amende pour son absence d'action envers les pack de joueurs FUT dans FIFA.

Un responsable d'Activision Blizzard a commenté la décision : « cela est lié aux conditions actuelles d'exploitation des jeux dans ces pays », a-t-il dit. Dans un thread Reddit (via GamesIndustry), un employé a ajouté :

Malheureusement, les joueurs des Pays-Bas et de la Belgique ne pourront pas installer Diablo Immortal en raison des restrictions sur les jeux de hasard de ces pays. Les lootboxes du jeu sont contraires à la loi de votre pays, donc à moins que les restrictions sur les jeux d'argent ne changent, le jeu ne sortira pas aux Pays-Bas et en Belgique.

Voilà donc la solution, ce n'est pas de retirer les lootboxes, mais que les pays s'adaptent au modèle économique du titre. Il fallait y penser !

Inutile de frauder

Un VPN pour faire en sorte que le soft croit que le joueur est dans un autre pays, où Diablo Immortal n'est pas banni, et le tour est joué ? Pas vraiment. L'employé a mis en garde ceux qui aimeraient contourner cette interdiction.