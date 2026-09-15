Diablo 5 pourrait bien être très différent de Diablo 4 en se séparant d'une des plus grosses nouveautés de ce dernier. La plupart des fans sont déjà ravis, même si rien n'est confirmé pour le moment.

C'est officiel, Diablo 5 est en chantier et vise une sortie pour 2029 si tout va bien d'ici là. Durant la BlizzCon 2026, nous avons pu recueillir quelques informations supplémentaires auprès de développeurs, notamment en ce qui concerne sa partie multijoueur, qui sera bien de la partie. C'est tout de même une composante importante de la licence désormais, qui avait même franchi un cap avec Diablo 4, définitivement ouvert avec une certaine dimension MMO.

Diablo 5 sera bien jouable en multi, mais il pourrait y avoir du changement

Diablo 5 nous est vendu comme le jeu le plus vaste et ambitieux de la licence avec notamment le plus grand nombre de classes jamais sorties sur Diablo de base. Mais ce ne sera pas le seul changement majeur puisque le monde en lui-même sera bien plus vaste et axé sur la rejouabilité. Une aventure gargantuesque que l'on pourra découvrir seul ou en coopération comme nous l'ont affirmé Jennifer Hepler (directrice narrative), Joe Shely (directeur du jeu) et Matt Zitterman (producteur exécutif) à la BlizzCon 2026. Oui, Diablo 5 sera bien jouable en multijoueur, comme en solo si vous préférez partir seul à l'aventure. Toutefois, en ce qui concerne la dimension MMO introduite avec Diablo 4 rien n'est encore sûr. Blizzard se réserve encore quelques cartouches sous le coude qui nous seront dévoilées au compte-gouttes d'ici la sortie dans plusieurs années.

MMO ou pas ? Les joueurs ont en tout cas faire leur choix

On ne sait donc pas encore si l'on aura l'occasion ou non de croiser des joueurs en nous baladant dans Sanctuaire, mais les fans, eux, n'en veulent tout simplement pas. Dans Diablo 4, il était possible de rencontrer des joueurs lors de certains évènements, ou en ville notamment. C'était l'une des plus grosses nouveautés de D4, mais la plupart des fans n'ont pas vraiment aimé, comme sur Reddit par exemple. Cette fonctionnalité n'était non seulement pas cohérente avec l'intrigue et les évènements, mais en plus elle n'était pas pleinement assumée et exploitée : pas d'hôtel des ventes, très peu d'interactions… ce n'était clairement pas à la hauteur.

Diablo 5 n'a pas encore pris sa décision, mais dans tous les cas ça part mal pour le moment. Le jeu sera en effet bien plus sombre et se déroulera dans un monde entièrement détruit et l'absence de ville a été confirmée. L'accent semble avoir été mis sur la survie, un combat de tous les instants contre les démons et un voyage nomade puisque les hubs en ville seront remplacés par une caravane qui nous suivra durant nos périples. Avec si peu d'infos, difficile d'imaginer si un aspect MMO est pertinent ou non. Diablo 3 quant à lui ne proposait pas de telle facette mais permettait bien jusqu'à 4 joueurs de faire l'intégralité du jeu ensemble. Diablo 5, qui a pour volonté d'offrir un vrai retour aux sources, pourrait alors revenir ici aussi à d'anciens modèles.

Source : notre interview, reddit