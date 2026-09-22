Après son annonce choc, le directeur de Diablo 5 continue de partager des détails intrigants sur cet opus qui veut bouleverser la franchise historique de Blizzard.

Alors qu'on pensait que Blizzard allait soutenir Diablo 4 pendant encore des années, nous avons finalement appris l'existence durant la BlizzCon 2026 d'un Diablo 5 à venir dans le courant du printemps 2029. Celui-ci entend apporter énormément de changements à la célèbre franchise hack'n slash, dont notamment le fait que le Seigneur de la Terreur règne en maître sur Sanctuaire, forçant notre personnage à l'exil dans une caravane. Dans une récente interview, le directeur du jeu, Joe Shely, en a dit plus long sur l'histoire et les transformations profondes que va apporter cette suite à la formule infernale.

Diablo 5 proposera un monde procédural en constante évolution

Contrairement à tous les autres jeux de la franchise, Diablo 5 prend un parti très différent, dans lequel les démons ont d'ores et déjà conquis Sanctuaire. Après plusieurs tentatives infructueuses à cause de héros lui mettant des bâtons dans les roues, le Seigneur de la Terreur a donc cette fois accompli son objectif, 100 ans après les événements de Diablo 4. Cela signifie que le monde des humains sera sous le contrôle de lieutenants du Demon Primordial.

Ceux-ci s'appellent, comme l'a révélé Joe Shely à TechRadar Gaming, les « Commandants de l'Effroi » dans Diablo 5 et ont pour ordre de transformer la région sous leur contrôle en une image de l'Enfer. « Ils vont véritablement transformer le monde autour d'eux, et cela dépendra de la nature de ces Commandants. L'un peuplera le monde de zombie, l'autre de déchus, etc. Et si vous revenez dans la même région plus tard, elle sera peut-être reprise par des humains, ou par un autre Commandant, et l'environnement y sera totalement différent en conséquence ».

Cela rejoint la volonté des équipes derrière Diablo 5 de faire revenir l'aspect entièrement procédural du monde, un système très apprécié des anciens épisodes, mais majoritairement disparu au profit du monde ouvert « fixe » et controversé de Diablo 4. « Le monde procédural nous donne plein de leviers pour apporter de tels changements », a ajouté Joe Shely.

Une histoire entre passé, présent et futur pour la célèbre franchise de Blizzard

Outre un monde en constante évolution, Diablo 5 compte également se démarquer des précédents épisodes avec un aspect narratif encore plus poussé. Sur ce point, son directeur a expliqué que l'histoire du jeu va grossièrement se découper en « trois temporalités : passé, présent et futur ».

Le passé permettra aux joueurs de découvrir comment Diablo a enfin réussi à prendre le contrôle de Sanctuaire. Le présent sera le combat constant de notre héros, héritier du trône de Ouestmarche, contre les forces du Seigneur de la Terreur afin de reconquérir sa région natale. Ce combat désespéré sera notamment représenté par le système de Caravane, une base mobile et l'une des grosses nouveautés de Diablo 5, dans laquelle nous pourrons nouer des alliances et des relations avec les survivants.

Enfin, le futur de Diablo 5 dépendra donc de nos actions dans Sanctuaire, et des évolutions au sein de chaque région du monde en fonction de qui contrôle chaque territoire à un instant T, et plus probablement d'un suivi sur le long terme par Blizzard afin d'injecter du nouveau contenu et de nouveaux développements.

Voilà en tout cas un projet particulièrement ambitieux qui sur le papier pourrait apporter énormément de changements à la célèbre franchise hack'n slash. Il faudra toutefois attendre 2029 pour voir le résultat par nous-mêmes.

Source : TechRadar Gaming