Annoncé il y a tout juste un mois, Diablo 5 passe déjà la vitesse supérieure alors que Blizzard mise tout sur cette suite ambitieuse de sa célèbre franchise hack'n slash.

Annoncé en grandes pompes à la BlizzCon 2026 le mois dernier, Diablo 5 figurait parmi les plus gros morceaux de la dernière grande conférence de Blizzard. Alors qu'on s'attendait à un support pendant de longues années de Diablo 4, le studio préfère finalement partir sur une toute nouvelle histoire à paraître courant 2029, dans un Sanctuaire où le Seigneur de la Terre règne en maître, soit une toute première pour la licence légendaire. Derrière ce twist majeur se cache une volonté d'offrir une expérience narrative encore plus poussée que sur les précédents épisodes, et cela passe notamment par plus de cinématiques dont le tournage a déjà officiellement commencé.

Le tournage des cinématiques de Diablo 5 a déjà officiellement débuté

Avec Diablo 5, il apparaît évident que Blizzard souhaite raconter une histoire plus personnelle qu'un simple combat de quelques héros au sein de l'Éternel Conflit entre les Cieux et les Enfers. Il va cette fois être question d'incarner un héritier du seigneur d'Ouestmarche, désormais sous le contrôle de Diablo lui-même et ses lieutenants. Toute la dynamique du jeu va être de se déplacer avec une caravane de réfugiés dans un Sanctuaire dominé par les démons, qu'il faudra libérer progressivement.

Diablo 4 marquait déjà un pas dans une direction plus narrative portée par des personnages plus investis personnellement dans l'histoire, notamment avec l'extension Lord of Hatred et la dynamique entre notre héros et Lilith. Diablo 5 veut visiblement pousser les choses encore plus loin, et prépare déjà le terrain avec le lancement officiel du tournage de ses cinématiques, comme l'a indiqué Neil David Carter, directeur des cinématiques du jeu.

Sur son compte X.com personnel, il a en effet partagé une image du set de tournage avec un message sans équivoque : « Premier tournage Diablo 5 ». Alors qu'on a vu du jeu que le trailer de la BlizzCon 2026, en plus de quelques informations via un article de blog et des interviews, le message est clair : cet épisode va grandement miser sur la mise en scène pour raconter son histoire ambitieuse et novatrice pour la franchise.

Qu'attendre des cinématiques de ce cinquième opus ?

Si les cinématiques de Diablo 4 sont un indicateur de ce qui nous attend dans Diablo 5, on peut tabler sur d'avantage de séquences impliquant notre personnage, qui va ici tenir un rôle central dans la libération de Sanctuaire. De plus, Blizzard a bien insisté sur le fait que la caravane de réfugiés va constituer un élément crucial de l'intrigue, à l'image des phases au campement dans des RPG comme Baldur's Gate 3 ou Dragon Age Origins.

On peut donc s'attendre dans Diablo 5 non seulement à des cinématiques avec une mise en scène encore plus élaborée que sur Diablo 4, mais aussi à des séquences de dialogue plus immersives comme Larian l'a fait avec Baldur's Gate 3. Ceci étant dit, le titre ne va pas sortir avant 2029, et beaucoup de choses peuvent changer en l'espace de trois, si tant est que ce cinquième épisode si ambitieux de la franchise de Blizzard ne connaisse pas de report.

Source : Neil David Carter sur X.com