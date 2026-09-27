Avec Diablo 5, Blizzard veut marquer un tournant pour la franchise et offrir une campagne encore meilleure que celle du 4, qui constitue un de ses plus gros points forts.

Si Diablo 4 n'a pas fait l'unanimité au niveau de son gameplay ou de son endgame, le dernier épisode de la franchise de Blizzard a en tout cas dépassé ses grands-frères sur un point : une campagne prenante, avec une plus grande implication de notre personnage dans son développement. Avec Diablo 5, les ambitions du studio semblent être encore plus grandes sur ce point, en souhaitant proposer rien de moins que « la meilleure campagne jamais vue ». Et ce qu'on en sait pour l'instant semble sur le papier être un pas encourageant dans cette direction.

Blizzard veut offrir la meilleure campagne jamais vue de la licence avec Diablo 5

S'il faudra attendre au moins 2029 pour mettre la main sur Diablo 5, Blizzard a directement posé l'ambiance à l'annonce du jeu à la BlizzCon 2026. Pour la toute première fois de la franchise, nous évoluerons dans un Sanctuaire où le Seigneur de la Terre et l'Enfer règnent sur le monde des humains. Cela va donc clairement apporter un tournant fort pour la licence. À en croire Matt Zitterman, producteur du jeu, dans un podcast officiel de Xbox, cela viendrait de « quelqu'un dans l'équipe, qui a écrit sur un post-it dans le bureau du directeur « la meilleure campagne jamais vue. Depuis, il regarde constamment ce post-it et c'est vraiment devenu un pilier de ce qu'on pense de Diablo 5 », a t-il confié.

Déjà dans Diablo 4, on sentait que Blizzard voulait pousser l'aspect narratif de la licence et proposer une campagne plus impactante que dans les précédents épisodes. « C'est une des illustrations de notre volonté de prendre ce qu'on avait fait de mieux sur le 4 et de pousser la chose encore plus loin dans Diablo 5 », a ajouté Matt Zitterman. À ses yeux, et semble-t-il également aux yeux de beaucoup de joueurs, « Diablo 4 a posé un nouveau standard de narration » pour la franchise, avec des cinématiques plus travaillées, des protagonistes et antagonistes plus marquants.

« On a étudié tous ces composants qui ont fait la force de la campagne de Diablo 4 pour passer au niveau supérieur dans le prochain. Un point qu'on a hâte que les joueurs découvrent dans Diablo 5, c'est comment nous allons faire encore mieux pour raconter une histoire incroyable et cinématique », a conclu Matt Zitterman.

Une implication encore plus grande du personnage-joueur dans l'histoire

Parmi les points qui semble illustrer les ambitions de Blizzard avancées par le producteur de Diablo 5, on peut d'ores et déjà citer une plus grande implication du personnage du joueur dans l'histoire. Dans Diablo 4, le « Voyageur » est étroitement lié à Lilith, et son rôle central dans le développement de l'histoire ne fait que s'accentuer dans Vessel of Hatred, et surtout Lord of Hatred.

Dans Diablo 5, notre implication sera plus grande encore, puisqu'on y incarnera directement l'héritier du seigneur de Ouestmarche, dominé par le Seigneur de la Terreur. Nous aurons donc un intérêt tout personnel à vaincre le Démon Primordial. Le système de Caravane, équivalent au système de camp dans un Baldur's Gate 3, aurait également pour but de créer des liens encore plus tangibles avec des survivants cherchant à libérer Sanctuaire des forces infernales.

Il faudra toutefois attendre encore trois longues années avant de véritablement voir si Blizzard arrivera à donner pleinement corps à toutes ces alléchantes promesses et ses grandes ambitions pour Diablo 5.

Source : Xbox sur YouTube