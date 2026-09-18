Diablo 5 lorgne visiblement du côté du GOTY 2023, quitte à bousculer les habitudes de sa communauté. Ainsi, préparez-vous à découvrir une fonctionnalité inspirée directement de Baldur's Gate 3.

Diablo 5 pourrait bien créer la surprise auprès des fans historiques de la licence en proposant enfin un peu plus de nouveauté. Il semble que le jeu mise, entre autres, sur une fonctionnalité particulièrement appréciée de Baldur's Gate 3. Et ça promet d'autant plus qu'elle a été conçue par une ancienne développeuse de BioWare, donc attendez-vous à quelque chose de testé et approuvé.

Diablo 5 adopte le système de caravane de Baldur's Gate 3

Ne comptez plus sur les refuges urbains que vous connaissiez depuis des années dans Diablo 5. À la place, les équipes de Blizzard ont décidé de reprendre une idée qui a fait ses preuves dans Baldur's Gate 3. On pense bien évidemment à la caravane mobile, qui accompagnera donc le héros à travers le Sanctuaire dévasté.

Directement inspirée des camps de Baldur's Gate 3 et de la saga Dragon Age, cette caravane de Diablo 5 ne servira pas uniquement à se reposer entre les combats. En effet, elle permettra avant tout de retrouver ses compagnons, de discuter avec eux et apprendre à les connaître, chose qu'on a aussi pu voir dans Clair Obscur plus récemment.

Exemple de campement dans BG3. © Lostsoulman1 sur Reddit

Ainsi, vous commencerez avec une caravane modeste dans Diablo 5. Toutefois, elle s'agrandira au fil de l'aventure. Petit à petit, elle pourra accueillir d'autres compagnons, mais aussi des marchands et des artisans. Elle va donc vraiment évoluer selon votre progression et vos rencontres pour devenir un point de rassemblement essentiel.

C'est une ancienne de BioWare qui a conçu ce système

Si Diablo 5 prend cette directement pour son campement, ce n'est pas dû au hasard. En effet, on doit cette idée à Jennifer Hepler, actuelle directrice narrative du jeu chez Blizzard après avoir passé huit ans chez BioWare, entre autres pour travailler sur Dragon Age 2 et Inquisition. Son expérience est donc venue enrichir la prochaine itération de la saga diabolique, notamment pour apporter « certains des meilleurs éléments du RPG traditionnel » explique-t-elle lors du panel de la BlizzCon 2026. Voilà qui est prometteur, même s'il faudra tout de même patienter jusqu'en 2029 pour voir si cela est payant une fois le jeu en main.