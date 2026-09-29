Grand fan de Diablo, le créateur du principal concurrent de la franchise, Path of Exile, a récemment donné son avis sur l’annonce de Diablo 5 et ce qu’il en attend.

C’était assurément l’une des annonces à ne pas manquer lors de la Blizzcon ce mois-ci : Diablo 5 est officiellement en développement. Trois ans seulement après l’arrivée de Diablo 4, qui accueillait sa deuxième grosse extension en avril dernier, Blizzard Entertainment est en effet prêt à se tourner vers l’avenir de la franchise avec une suite annoncée pour 2029. Et il n’y a pas que les joueurs qui sont ravis de cette nouvelle puisque Chris Wilson, créateur du studio à l’origine de Path of Exile, a partagé son optimisme pour le jeu malgré certaines réserves.

Le créateur de Path of Exile donne son avis sur Diablo 5

Dans une longue vidéo publiée sur sa chaîne YouTube personnelle, l’ancien co-fondateur de Grinding Gear Games est en effet revenu sur l’annonce de Diablo 5, en passant en revue toutes les informations partagées par Blizzard pour l’occasion. Scénario, gestion de l’inventaire, bestiaire, rien n’a été laissé de côté par le créateur de Path of Exile, qui s’est notamment réjoui de voir l’influence d’un épisode comme Diablo 2 sur cette suite pour le moment. Même si, à ses yeux, certains points suscitent encore quelques craintes dans ce qui a été montré.

À l’instar, par exemple, de l’affichage fixe des Dégâts Par Seconde (DPS) sur les armes, qui fait partie de certains choix de modernisation dont il n’est pas forcément fan. « La question importante est de savoir s’ils iront jusqu’au bout et prendront le risque de s’aliéner le public moderne qu’ils ont su fidéliser au cours des deux dernières décennies », affirme Wilson. « Je ne pense pas qu’ils devraient forcément le faire. Même si, d’un point de vue égoïste, ce serait génial qu’ils sortent une nouvelle version de Diablo 2 rien que pour moi », ajoute-t-il.

Même si, il s’en doute malheureusement : « Je ne pense pas qu’ils puissent justifier un investissement d’une telle ampleur pour un jeu qui s’adresse à un public de niche ». Cela étant, et c’est le point le plus intéressant, le créateur s’attend à ce que Diablo 5 tente de concilier le meilleur des deux mondes en proposant « un ARPG moderne s’inspirant largement de Diablo 2, plutôt qu’un véritable retour à la philosophie de conception de Diablo 2 ». Et c’est précisément ce qui lui fait penser que c'est opus « est un pas dans la bonne direction » pour l'instant.

À ses yeux, le titre de Blizzard sera reporté

A-t-il raison, a-t-il tort ? L’avenir nous le dira. En attendant, une chose est sûre : Wilson ne croit cependant pas le moins du monde que Blizzard parviendra à s’en tenir à la fenêtre de sortie du printemps 2029 pour Diablo 5. « À mon avis, le jeu ne sera probablement pas prêt [pour cette date]. Mais ce n’est pas grave, les retards sont fréquents et tout à fait normaux dans cette industrie », a-t-il assuré. « Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai dû repousser la sortie d’une ligue de Path of Exile, et les joueurs l’ont très bien accepté ».

Une annonce prématurée qui traduit un abandon de Diablo 4 ?

À vrai dire, le créateur du concurrent de Diablo estime même que cela pourrait laisser davantage de temps à Diablo 4 pour respirer, l’annonce de Diablo 5 lui paraissant quelque peu prématurée de la part du studio. À ses yeux comme au regard de nombreux joueurs, cela peut donner l’impression que Blizzard est déjà en train d’abandonner le quatrième volet, même si ce dernier a déjà démenti cela auprès de PC Gamer en affirmant que son histoire continuera d’être développée au travers de nouvelles saisons à l’avenir.

Cela étant, Wilson ne cache pas sa déception vis-à-vis de la saison 15 de Diablo 4, disponible depuis le 15 septembre dernier. « Pour être honnête, cet événement me semble assez déplaisant », a-t-il même déclaré sans détour en reprochant à Blizzard la façon dont ils ont introduit un élément majeur « dans un événement spécial qui n’est pas vraiment lié à l’histoire du jeu ». Espérons que les choses iront mieux par la suite pour le créateur de Path of Exile, qui devra dans le cas contraire prendre son mal en patience jusqu’à la sortie de Diablo 5.

Source : Chris Wilson (via IGN)