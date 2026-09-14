Diablo 5 est officiellement annoncé et nous vend déjà du rêve en promettant d'être le jeu le plus démesuré de toute la licence, avec notamment le plus grand nombre de classe au lancement.

Diablo 5 a officiellement été annoncé lors de la BlizzCon 2026 et tient même une fnêtre de sortie calée pour le printemps 2029. Il ne faudra pas attendre une éternité comme avec Diablo 4 et en prime, il est annoncé comme étant le jeu le plus énorme de la franchise, et de très loin. On nous promet des tonnes de classes, iconiques et inédites, mais aussi un vrai retour aux sources qui plaira aux fans de Diablo 2.

Diablo 5 s'annonce et promet d'être démentiel

Diablo 4 est un immense carton et ça se sent. Blizzard est d'ores et déjà prêt à enchaîner et nous annonce son Diablo 5 pour le printemps 2029, sans date précise pour le moment. Ça n'a pas empêché Blizzard de nous vendre du rêve en nous teasant ce qui nous attend. Il a été par exemple confirmé que le jeu aurait « plus de classes que jamais », plus que dans tous les jeux Diablo. Le nombre exact de nouvelles classes n'est toutefois pas encore connu à ce jour. Pour le moment, seules trois d'entre elles ont été officialisées. Deux sont déjà connues des fans de la franchise puisqu'il s'agit du Moine et du Chasseur de démons. A également été officialisé le Guerrier de la peste, qui portera une armure lourde et aura la capacité de propager la maladie dans les rangs adverses.

Comme le dernier jeu en date, Diablo 5 proposera un vaste monde ouvert et prendra place dans un Sanctuaire dévasté par une attaque apocalyptique de Diablo. Il n'y aura aucune ville à explorer, mais l'on sera accompagné d'une caravane avec plusieurs personnages dont un gobelin au trésor. C'est ici que l'on récupérera d'ailleurs la majorité de nos quêtes secondaires et autres contrats.

Retour aux sources façon D2

Le monde et ses donjons seront générés de manière procédurale pour assurer un renouveau à chaque sortie en Sanctuaire et casser la monotonie du farming. Puisque c'est bien là le nerf de la guerre : massacrer des ennemis par paquets de cent et looter un maximum d'objets. Le loot sera d'ailleurs entièrement revu pour se rapprocher davantage du système de Diablo 2 (et Path of Exile), avec des objets qui prendront plus ou moins de place, un système de rareté plus poussé et peut-être même des limitations de statistiques recommandées, bien que ce dernier point soit encore à l'étude.

Blizzard nous donnera davantage d'informations sur Diablo 5 à partir de l'année prochaine, le temps pour les développeurs de peaufiner leur vision globale.