Diablo 4 se remontre plus tôt que prévu grâce à un très gros leak. Au programme : un aperçu de la création des personnages, des options pour les personnaliser et des modes de difficulté.

Le créateur de personnages de Diablo 4 se dévoile à l'avance

Les éditeurs ont décidément bien du mal avec les leaks. Alors qu’il ne se passe presque plus une semaine sans que des images de The Last of Us Remake ne fuitent, c’est au tour de Blizzard d’en être victime. La semaine dernière, le journaliste Jason Schreier expliquait que Diablo 4 allait être jouable pour les amis et la famille des développeurs. Ce qui devait arriver arriva : des vidéos et des images circulent déjà sur la Toile.

Cette nouvelle grosse fuite nous permet notamment de jeter un œil à la création des personnages et aux différentes options pour le ou la personnaliser. Évidemment, Diablo 4 permettra de modifier le visage et le corps de son avatar à volonté, de le vêtir de divers accessoires, tatouages et toute la panoplie. Celles et ceux qui aiment passer des heures à confectionner le combattant parfait savent donc un peu plus à quoi s’attendre. Vous pouvez retrouver l'intégralité des images ici et une vidéo ici.

Plus intéressant encore, il sera possible de créer un personnage ordinaire, saisonnier ou hardcore. Les fans de la première heure savent d’emblée ce qu’implique la dernière option : le mode permadeath. Autrement dit, si votre héros meurt, ce sera pour de bon. Le leak nous montre également que les personnages seront attribués du statut Aventurier ou Vétéran, qui donneront chacun du loot et de l’expérience différents.