Dans le cadre de la sortie de Diablo 4 le 6 juin prochain, nous avons eu l'opportunité d'interviewer Joseph Piepiora et John Mueller, respectivement Associate Game Director et Art Director sur le prochain gros jeu de Blizzard. Nous en avons profité pour demander ce qu'il en était de l'équilibrage du hack'n slash, notion capitale que les joueurs attendent au tournant.

Un équilibrage parfait pour Diablo 4 ?

Forcément il était difficile de réaliser une interview de Diablo 4 sans poser des questions sur l'équilibrage, une notion assez complexe à gérer pour un studio de développement. En effet bien souvent, même après de longues sessions de test en interne il arrive fréquemment qu'un jeu en ligne soit totalement déséquilibré lors de sa sortie.

L'équilibrage de Diablo est très important. Avez-vous d'autres informations à nous communiquer avant la sortie du jeu ?

Au fur et à mesure que nous avançons, l'équilibrage va être une conversation permanente, l'objectif est d'être à l'écoute des joueurs et de la communauté.

Avec la cadence saisonnière, nous apporterons des correctifs à chaque saison plutôt qu'en continu. Nous pensons que tous les builds seront dans une situation d'équilibre, avec bien sûr certains plus forts que d'autres, mais si évidemment des joueurs trouvent des builds vraiment trop forts qui demandent à être revus à la baisse, nous serons en mesure de travailler dessus.

L'objectif n'est donc pas de proposer des hotfix dès qu'un build est soupçonné d'être déséquilibré mais plutôt de patienter jusqu'à la fin d'une saison pour faire quelque chose. Histoire d'analyser tous les éléments que les développeurs ont entre les mains.

Diablo 4 : un jeu bluffant artistiquement

Le radeau de la Mèduse.

Outre l'équilibrage, nous avons aussi pu nous pencher sur un autre aspect important du jeu, la direction artistique qui est particulièrement imposante dans Diablo 4.

Quelle est votre inspiration artistique pour Diablo IV - film, peintures ? J'aime beaucoup l'art et notamment la peinture. Et il y a un tableau qui m'a beaucoup marqué dans la vie quand je l'ai vu c'est "Le Radeau de la Méduse" de Théodore Géricault. Nous voulions que Diablo 4 ressemble à une peinture d'un vieux maître.

Pour mémoire Le Radeau de La Méduse est une peinture à l'huile sur toile réalisée entre 1818 et 1819 par le peintre romantique français Théodore Géricault. Son sujet fait référence au naufrage tragique de la frégate Méduse. Celle-ci était chargée d'acheminer le matériel administratif, les fonctionnaires et les militaires affectés à ce qui deviendra la colonie du Sénégal mais rien ne s'est passé évidemment comme prévu. Et il est vrai qu'en admirant le travaille des artistes de Diablo 4 on peut y avoir une certaine proximité dans l'utilisation du clair-obscur.