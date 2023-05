Nous sommes déjà à quelques encablures de la sortie de Diablo 4. Les membres de la communauté de la licence de Blizzard font preuve d'une grande patience. L'annonce du jeu remonte tout de même au mois de novembre 2019, soit presque 4 d'attente pour les fans. Surtout qu'entre la sortie de Diablo 3 et celle de ce nouvel opus prévu le 2 juin prochain, plus de 11 ans se sont écoulés. Que réserve le tant attendu Diablo 4 aux fans de la série et aux nouveaux venus ? Blizzard commence à en dévoiler de plus en plus. Il y a quelques semaines, la bêta ouverte du titre a permis aux joueurs de le prendre en main. Une autre arrive dans quelques jours. Le studio ne s'arrête pas là et continue de révéler des informations précieuses sur son prochain hit. Cette fois, nous apprenons qu'une fonctionnalité particulièrement attendue sera bien présente dans Diablo 4.

Passer toute la campagne, ça sera possible dans Diablo 4

Sur son compte Twitter, Don Adams, designer principal des quêtes de Diablo 4, donne une très bonne nouvelle au public. Dans le jeu, il sera possible de passer entièrement la campagne principale pour se retrouver directement en end game. Pour cela, il faut l'avoir terminé au moins une fois.

Cela devient disponible pour votre compte après avoir terminé la campagne de Diablo 4 une fois. Chaque personnage peut ensuite passer la campagne dès la création de personnage ou à tout moment après. Terminez la campagne et débloquez les fonctionnalités liées à la campagne. Les quêtes secondaires sont intactes. Les cinématiques peuvent toutes être ignorées, mais un bug affectant la bêta a parfois empêché cette action. Les événements scriptés qui se déroulent pendant le jeu ne peuvent pas être ignorés[...]. Niveau 1 avec les quêtes de l'histoire terminées, un ensemble prédéterminé de points de passage déverrouillés et l'accès aux montures et aux Chuchotements des morts. La campagne vaut beaucoup d'XP, c'est pourquoi nous en avons discuté. En fin de compte, nous avons décidé que l'accès à l'ensemble du contenu annexe + le Chuchotement des Morts suffiraient pour gagner des niveaux efficacement.

Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent recommencer le jeu pour profiter directement du endgame. En outre, beaucoup de joueurs cherchent à s'imposer une difficulté maximale lorsqu'ils jouent à un titre de la licence Diablo. Cette fonctionnalité devrait donc les ravir.

Plus de 100h de contenu endgame dans le jeu

Bien sûr, passer la campagne principale ne sera pas le seul moyen de se faire du mal dans Diablo 4. Le jeu comportera cinq niveaux de difficulté : aventurier, vétéran, cauchemar, enfer et tourment. Le dernier d'entre eux, le mode hardcore, a bien été confirmé par Blizzard, mais ne sera vraisemblablement pas disponible au lancement. Dans une FAQ parue en 2019 et toujours disponible sur le site de Blizzard, le studio indiquait apprécier cette option "depuis qu'elle a été créée et imposée comme un challenge par les joueurs dans le premier Diablo". Diablo 4 devrait être aussi difficile que généreux, comme nous l'ont confié les développeurs en interview. Rendez-vous le 2 juin prochain sur PC, PlayStation et Xbox pour découvrir la version complète de l'œuvre.