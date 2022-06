Microsoft est d’humeur généreuse ce soir. L’éditeur américain n’hésite pas à dévoiler du gameplay pour ses jeux à venir lors de la conférence Xbox. Et les deux jeux les plus attendus de Blizzard ont fait le show. Overwatch 2, désormais free-to-play tient sa date de sortie, tandis que Diablo 4 a fait le beau avec une bande-annonce qui déboite, mais pas que.

Un trailer classe de Diablo 4 pour le Nécromancien

Le nécromancien sera donc la dernière classe annoncée de Diablo 4. Pas de surprise, elle permettra de commander les morts pour réduire à néant ses ennemis. Pour un prêtre de Rathma, le mot mort est en effet synonyme de pouvoir. Ces invocateurs ont plus d’un tour dans leur cercueil mais il faudra attendre demain pour en apprendre davantage sur leur fonctionnement, notamment la mécanique du Livre des morts.

Plus qu’une cinématique visuellement alléchante, Microsoft a une nouvelle fois mis l’accent sur le gameplay. Et cette fois, c’est la version Xbox Series X qui s’exhibe. L’occasion de découvrir quelques innovations de Diablo 4. Le jeu abandonnera ses zones semi-ouvertes avec des chargements pour un monde ouvert complet et forcément des montures seront de la partie. Le jeu reposera avant tout sur les choix des joueurs. « Il n’existe pas qu’une seule façon de jouer ; chaque personne trace son chemin, façonne son destin, rien n’est linéaire et tout dépend des décisions prises », explique Blizzard dans son communiqué.

Passage au monde ouvert, endgame et gameplay sur Xbox Series X

Un principe également valable pour la personnalisation des personnages. Que vous soyez Barbare, Druide, Nécromancien, Voleur ou Sorcière, Diablo 4 vous offrira pléthore d’options et pas uniquement esthétiques. Un arbre de compétences sera disponible pour chaque classe, offrant diverses façons de jouer et de décimer les forces armées des Enfers.

Le endgame devrait notamment permettre aux joueurs de tester leurs builds dans le endgame. Car la fin du jeu ne signifie pas que l’aventure est terminée. « Nous souhaitons que vous considériez la fin de Diablo 4 comme un nouveau départ pour lequel il vous faudra prendre de nombreuses décisions en vue de la suite des évènements », expliquent les développeurs. Il sera par exemple possible d’explorer des donjons cauchemardesques qui regorgent de dangers démoniaques améliorés et de difficultés supplémentaires sous la forme de nouveaux objectifs et d’afflictions.

L’Arbre des murmures proposera d’ailleurs régulièrement des objectifs hors instance ainsi que des primes pour obtenir des objets légendaires, des matériaux d’artisanat et de l’expérience. Et justement, quand le niveau maximum sera atteint, les joueurs débloqueront le plateau de parangon, offrant de nouvelles façons de personnaliser votre personnage.