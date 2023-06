Blizzard se frotte les mains. Son Diablo 4 vient d'établir un record historique et le studio évoque déjà l'avenir du jeu. et le moins que l'on puisse dire, c'est que Blizzard voit déjà les choses en grand.

Après des années d'attente et de développement rocambolesque, Diablo 4 est finalement sorti de l'ombre. Désormais disponible pour tout le monde, le jeu a très rapidement conquis les fans de la première heure et même fait céder quelques curieux au passage. Si le lancement a subi quelques secousses lors de sa première soirée, finalement au global, ça se passe plutôt bien. Quelques couacs résiduels, mais rien d'alarmant. On est bien loin du naufrage qu'a été la sortie d'Overwatch 2. Pourtant, Diablo 4 est un carton monumental et les joueurs sont déjà très nombreux.

Diablo 4 explose absolument tous les records

Blizzard l'a affirmé lui-même, en quatre jours seulement (depuis l'ouverture de son accès anticipé donc), Diablo 4 est devenu le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de Blizzard. La boîte n'a pas encore donné de chiffre, mais nous annonce déjà que c'est énorme. Depuis son lancement, le roi du hack'n slash a enregistré plus de 93 millions d'heures de jeu. Ça représente ni plus ni moins que 10 000 ans passés derrière son écran.

Un chiffre astronomique qui ne reflète pourtant que quatre jours de lancement. Le premier bilan devrait donc être quelque peu colossal. Autant vous dire que Blizzard doit actuellement être sur un petit nuage. D'ailleurs, Rob Fergusson, patron de Diablo 4 a fait quelques révélations en ce qui concerne la suite des événements, et ça s'annonce chargé… en DLC.

En quatre jours, depuis le début de l'accès anticipé le 1er juin, Diablo 4 a été joué pendant 93 millions d'heures, soit plus de 10 000 ans, ce qui équivaut à jouer 24 heures par jour depuis le début de la civilisation humaine. Blizzard

Nouvelle saison, DLC... l'avenir s'annonce chargé !

On le sait depuis le tout début, Diablo 4 est pensé comme un jeu service. C'était déjà le cas avec Diablo 3, mais ici, ce sera encore plus marqué. D4 se pliera lui aussi à la tendance des saisons thématiques, des événements et des battle pass. La saison 1 devrait d'ailleurs arriver sous peu d'autant que d'après Rob Fergusson, tout est fin prêt au studio. Les équipes travaillent déjà sur les saisons suivantes, mais pas que. Le grand chef du jeu a également dévoilé que des extensions XXL étaient en développement. Deux gros DLC, certainement au moins similaires à ce que proposait Reaper of Souls sur Diablo 3.

L'homme nous affirme que ces DLC viendront étoffer le lore avec de nouveaux arcs narratifs et apporter par la même occasion un contenu. On ne sait malheureusement rien de plus et les détails manquent encore. Toutefois, on peut certainement s'attendre à de nouvelles régions à explorer, des donjons, des défis et pourquoi pas de nouvelles classes. Il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que Diablo 4 est bien parti pour durer un moment. Le précédent épisode avait déjà réussi l'exploit de tenir en haleine ses joueurs pendant de nombreuses années avec bien moins de matière entre les mains. À voir jusqu'où ce nouvel épisode pourra aller.

Le lancement de Diablo 4 crée l'événement

Pour le moment, Diablo 4 est en pleine période de lancement. Les premiers joueurs à franchir réussir le fameux challenge hardcore se sont fait connaître et auront le droit à leur nom gravé à jamais dans le jeu comme prévu par Blizzard. De plus, le studio vous permet de gagner plusieurs contenus gratuits durant tout le mois de juin. Pour se faire, il suffit simplement de regarder un peu de stream du jeu et de lier son compte Battle.net à Twitch. Enfin, dernier petit événement pour fêter la sortie du jeu, les artistes Halsey et BTS ont lâché leur morceau, Lilith, en hommage à la grande méchante ultra badass du jeu. On vous pose ça là-dessous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Et vous, vous y êtes sur ce Diablo 4 ?

