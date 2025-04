Ça y est ! Blizzard a présenté la saison 8 de Diablo 4 et ses nouveautés avant le lancement officiel imminent. On fait le point sur les différentes annonces en amont de la sortie.

Fin prêts pour la saison 8 de Diablo 4 qui sera disponible le 29 avril 2025 ? Les équipes de Blizzard le sont en tout cas et ont pris un moment pour offrir des extraits de gameplay. Mais pour anticiper tout ce qui vous attend au cours de ce nouvel événement baptisé « Retour de Bélial », qui s'étendra d'avril à juillet, la société a mis à jour son site avec les prochains contenus gratuits offerts aux joueuses et joueurs. Entre pouvoirs de boss, quêtes ou encore familier inédit, il devrait y avoir encore de quoi faire pour les mois à venir. Blizzard va mettre le paquet et la saison 8 a été détaillée.

Diablo 4 détaille sa Saison 8 Retour de Bélial

Diablo 4 a établi sa feuille de route pour 2025 après la sortie en 2024 du DLC Vessel of Hatred. Quoi de neuf ? À partir du 29 avril 2025, le jeu accueillera donc sa saison 8. Un nouveau chapitre qui va voir Bélial transformer Sanctuaire en son souffre-douleur. « En plus de l’arrivée permanente de Bélial dans la liste des boss de repaire, deux boss supplémentaires viennent grossir les rangs pour les personnes qui possèdent Vessel of Hatred, tandis que des améliorations de confort sont apportées à l’ensemble des boss de repaire » annonce Blizzard.

Bélial, surnommé le seigneur du Mensonge, sera l'un des nouveaux boss de repaire de Diablo 4 aux côtés d'Urivar et de Messager. Cette créature redoutable sera l'un des défis à relever au cours d'événements mondiaux d'incursions d'apparitions. En éliminant des apparitions, vous pourrez glaner des points de réputation auprès du Serment de révélation. De plus, il vous sera possible de tuer des boss ciblés dans Sanctuaire et d'obtenir, en cas de victoire, 24 pouvoirs uniques à associer avec différentes compétences pour 48 combinaisons.

La saison 8 de Diablo 4 vous permet aussi de doubler vos récompenses grâce au butin de Bélial, et d'essayer le tout nouveau système de reliquaire. Cette révision vous laisse débloquer des objets qui correspondent d'abord à ce que vous souhaitez, ou tout récolter. Pour encore plus de récompenses, vous pourrez vous en remettre aux packs de passe de combat inédits de Diablo 4. Enfin, on vous a promis un familier et il y en aura un : le félin Iris. « Ce compagnon félin peut vous aider à récupérer de l’or et des matériaux une fois ajouté à votre collection. Nous avons également apporté de grands changements au périple saisonnier ». À noter que la collaboration avec Berserk commencera le 6 mai 2025 pour se terminer le 3 juin prochain.

Source : Blizzard.