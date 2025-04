Diablo 4 met officiellement cartes sur table en annonçant en toute transparence une fenêtre de sortie pour le DLC, et une tonne de contenus gratuits à venir via les prochaines saisons d'ici là.

Diablo 4 va bientôt mettre fin à sa Saison 7, ou la deuxième saison depuis la sortie de son premier DLC majeur Vessel of Hatred. Cela marque visiblement un changement dans la manière de Blizzard de communiquer autour de son hack'n slash phare. Sur le site officiel de la franchise, le studio a en effet dévoilé dans de minutieux détails sa feuille de route pour les prochains mois, voire la prochaine année, en attendant son second DLC majeur. Étudions cela de plus près.

L'Enfer de Diablo 4 est pavé de contenus gratuits et d'un nouveau DLC

Alors que Vessel of Hatred s'est ajouté à Diablo 4 en octobre dernier, sachez d'emblée que le prochain DLC n'arrivera pas cette année. La feuille de route partagée par Blizzard indique en effet qu'il sortira finalement courant 2026. Le studio nous laisse également miroiter quelques fonctionnalités qui arriveront sur le titre l'année prochaine, comme un nouveau système de classement.

D'ici là, les équipes de Diablo 4 veulent cependant tenir les héros de Sanctuaire bien occupés. Ce grâce à trois nouvelles Saisons gratuites, dont on connaît d'ores et déjà le nom, et donc potentiellement le thème. Nous avons donc respectivement « Le Retour de Belial », « Les Péchés des Horadrims » et « Chaos Infernal ». La Saison 8 à venir marquera donc le retour du Seigneur des Mensonges de Diablo 3. On nous fait miroiter pour cette saison des pouvoirs de boss, des quêtes, un système de réputation, des activités d'incursion et un nouveau familier à récupérer, entre autres. Il faudra également s'attendre à une nouvelle collaboration, et à un événement pour fêter les deux ans de Diablo 4.

Les deux Saisons gratuites suivantes de Diablo 4 introduiront de leur côté respectivement des pouvoirs horadriques et des pouvoirs chaotiques. On remarque également une plutôt bonne nouvelle à venir pour les joueurs consoles dans le cadre de la Saison 9 : le support du clavier/souris. Reste maintenant à voir ce que donneront les nouvelles mécaniques des prochaines Saisons à venir sur Diablo 4, en attendant de découvrir quelle histoire va nous raconter son second DLC. En espérant qu'il ne se conclut pas encore sur un cliffhanger criminel.

Source : Blizzard