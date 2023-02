Après des années d'attente, Diablo 4 va finir par arriver sur nos consoles et nos PC. Et histoire de vous mettre l'eau à la bouche comme il se doit, Blizzard Entertainment nous dévoile une vidéo sur la création de The Sanctuary, une région plus sombre que jamais avec des habitants qui n'ont clairement pas l'air commodes. Voyez plutôt.

Diablo 4 et son bestiaire

Si il a bien une chose à retenir dans l'univers Diablo c'est évidemment son ambiance gothique mais aussi et surtout son bestiaire qui comme vous pouvez le voir ci-dessus se compose de ce qui se fait de pire : mort-vivant, lycanthrope mutant avec des bubons sur la tête et... araignée géante. De quoi donner des frissons d'angoisse aux plus arachnophobe d'entre vous. Evidemment l'environnement est travaillé pour vous combler avec son charme morbide, avec des vastes étendus à faire rougir les orques du Mordor.

Un titre jouable bientôt ?

La bonne nouvelle c'est que vous pourrez découvrir tout ça bientôt puisque Diablo 4 entrera en bêta ouverte en mars. La précommande du jeu vous donnera en effet un accès anticipé à la bêta ouverte du 17 au 19 mars. Ensuite, le week-end suivant, du 24 au 26 mars, tout le monde pourra participer à la bêta, quel que soit le statut de votre précommande. Notons que vous pourrez atteindre le niveau 25 pendant la dite démo mais que vous pourrez tout de même continuer par la suite. Pour le jeu dans sa version finale il faudra patienter jusqu'au 6 juin 2023. 5 classes devraient vous ouvrir les bras, à savoir le Druide, le Voleur, la Sorcière, le Barbare ou le Nécromancien. Du très classique mais c'est après tout ce que la communauté demande et attend de pied ferme.