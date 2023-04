Quoi de plus frustrant pour un joueur que de compter les jours avant la sortie d'un jeu qu'on attend depuis des années ? Bon, vous allez nous dire qu'il existe beaucoup de situations énervantes quand on aime les jeux vidéo, mais celle-ci est plutôt bien placée. Les fans de Diablo la connaissent très bien, car ils ont dû attendre 12 ans entre le deuxième et le troisième épisode de la licence. Diablo 4, qui sortira le 6 juin prochain, paraîtra, lui, 11 ans après Diablo 3. Une attente interminable pour les joueurs, qui, heureusement, ont pu découvrir le jeu développé par Blizzard lors des deux week-ends de bêta ouverte du mois de mars. Avant la sortie du titre, les développeurs en disent plus sur le contenu de Diablo 4.

Plus de 120 donjons et des nouveautés à la pelle

Que serait la licence Diablo sans son contenu endgame ? Impossible d'imaginer qu'un jeu de la série se conclut immédiatement après la fin de l'histoire principale. Ne vous inquiétez pas, le endgame de Diablo vous réserve visiblement une tonne de choses à faire. Dans une vidéo intitulée "Into the endgame", l'équipement de développement de Diablo 4 dévoile le contenu qui sera à disposition des joueurs après la fin de l'aventure. L'occasion de "débloquer une tonne d’activités inédites qui offrent une véritable progression, qu’importe leur style de jeu", explique Joe Shely, directeur principal du jeu. Joseph Piepiora, directeur associé de Diablo 4 dévoile une nouveauté : les "Nightmare Dungeons". Ces donjons devraient mettre les skills des joueurs à rude épreuve. Ce qui frappe dans ses déclarations reste le nombre de donjons présents dans Diablo 4.

Il y a plus de 120 donjons dans le jeu et n'importe lequel d'entre eux peut devenir un Nightmare Dungeon en trouvant un sceau et en transformant le donjon.

Diablo 4 plus difficile que jamais ?

Joe Shely avait beaucoup de choses à dire. Il indique aussi qu'après la fin, les joueurs débloqueront le "Capstone Dongeon". En le terminant, il sera possible d'accéder au premier "Niveau mondial". Kayleigh Calder, productrice du jeu, insiste sur le fait que "tout sera un peu plus difficile" en endgame dans Diablo 4. Vous l'aurez compris, même après avoir terminé l'histoire principale de Diablo 4, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Enfin, pour cela, il faut surtout que le contenu endgame mise sur la qualité et pas uniquement sur la quantité. Mais avant d'en arriver là, une question se pose : comment les joueurs qui ne disposent pas d'une connexion Internet solide vont profiter de Diablo 4 ? Le jeu demandera très certainement d'être connecté en permanence pour jouer.