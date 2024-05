Depuis l'arrivée de la saison 4, Diablo 4 attire de nouveau de nombreux joueurs. Plusieurs problèmes signalés par la communauté persistent toutefois, et un patch très demandé en ce sens arrive.

Le pari de Blizzard s'est globalement montré payant pour Diablo 4 avec une saison 4 changeant radicalement de nombreux systèmes du jeu de base. Ceux-ci ont toutefois suscité quelques problèmes et bugs. Une classe en particulier serait par ailleurs bien en-dessous des autres, et ce depuis un moment, d'après la communauté. Un patch particulièrement attendu visant à corriger ces errements.

Un prochain patch pour relancer la magie sur Diablo 4

Avec ses cinq classes, Diablo 4 propose une panoplie de gameplays radicalement différents. Chacune dispose de plus de plusieurs builds uniques. Mais le Sorcier semble être très en retrait par rapport aux autres, et ce depuis le lancement du jeu l'été dernier. Celle-ci manque notamment de survivabilité et inflige comparativement peu de dégâts pour compenser sa fragilité. Les joueurs espéraient que les nouvelles possibilités de la saison 4 étaient l'occasion de remédier à cela.

Malheureusement, de nombreux Aspects légendaires du Sorcier ne semblent pas fonctionner comme prévu. Cela rend la classe particulièrement peu adaptée à de nombreuses activités endgame comme la Fosse. Une bien triste situation, alors que la nouvelle saison porte une certaine emphase sur cette partie du jeu. De nombreux fans du Sorcier ont donc rapporté leurs griefs à Blizzard. Adam Fletcher, Community Manager de Diablo 4, a justement répondu qu'un patch serait déployé en ce sens prochainement.

Blizzard devrait également en profiter pour corriger d'autres bugs plus généraux. Diablo 4 semble en tout cas se diriger dans la bonne direction avec les changements majeurs apportés avec la saison 4. Il est toutefois dommage qu'une des classes les plus populaires de la franchise ne puisse pas en profiter comme il se doit. Espérons donc pour les Sorciers en herbe que leurs complaintes seront entendues, et que d'autres problèmes seront également résolus.