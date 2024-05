Compte tenu des changements profonds et majeurs qu'accueillera Diablo 4 avec cette nouvelle Saison, le patch qui lui est associé est proprement massif. Nous allons tâcher d'en isoler les éléments les plus importants. Ceux-ci ont autant trait aux nouvelles fonctionnalités spécifiques à la Saison 4, mais aussi à un important rééquilibrage de fond.

Des changements profonds à venir pour Diablo 4

Avec la Saison 4 du « Butin Redynamisé » attendue le 14 mai, Diablo 4 va presque devenir un nouveau jeu. Contrairement aux autres Saisons, celle-ci vient se concentrer sur une profonde refonte des systèmes de base du hack'n slash de Blizzard. Nous avons pu tester une partie de ces modifications majeures dans son tout premier PTR (Serveur Public de Test). Ceux-ci comportent notamment des changements au niveau du butin, de l'artisanat et du endgame. Sur ce dernier point, le titre va notamment accueillir la Fosse des Artificiers, qui fonctionne comme les Failles Supérieures dans Diablo 3.

Les Vagues Infernales ont également été revues et corrigées dans le cadre de l'histoire spécifique à cette Saison, qui impliquera les Loups de Fer. Dans ces événements à durée limitée, affronter les forces démoniaques viendra augmenter une « jauge de recherche ». Une fois remplie au maximum, de puissants démons viendront en découdre avec nous, pour du joli butin à la clé. Cela permettra par ailleurs d'augmenter notre réputation auprès de cette faction pour recevoir également de belles récompenses. Enfin, la Saison 4 accueillera un nouveau Boss Uber : Andarielle, la Demoiselle de l'Angoisse, dans toute sa gloire déchaînée.

Durant notamment notre interview, les développeurs de Diablo 4 nous ont promis un patch d'une trentaine de pages. Il ne s'agissait clairement pas d'une exagération. Celui-ci vient apporter plusieurs modifications, dont certains appliqués suite aux retours des joueurs ayant participé au PTR. Ces ajustements ont autant trait aux nouveautés ajoutées au butin et à l'artisanat qu'aux nouvelles mécaniques du endgame, ou encore à l'équilibrage des classes et l'ajout de nouveaux objets uniques. Voici les éléments les plus notables du patch. Pour le reste, vous pouvez trouver les notes de la massive mise à jour à venir dans leur intégralité, et en français, sur l'article de blog qui leur est dédié. Vous pouvez également retrouver la rediffusion du stream consacré à ce patch ci-dessous.

Les points majeurs à retenir du patch dédié à la Saison 4

MISES À JOUR DU ROYAUME PUBLIC DE TEST

Mises à jour des fonctionnalités

Le perfectionnement ne peut plus échouer.

L’animation du perfectionnement a été supprimée pour les rangs intermédiaires (1-3, 5-7, etc.).

La fenêtre affichant le résultat de la trempe affiche désormais l’affixe de résultat, son jet et la portée de l’affixe.

Diverses améliorations de l’interface utilisateur pour la trempe et le perfectionnement.

Ajout de plusieurs niveaux pour les caches de matériaux utilisés pour le perfectionnement. Ces dernières permettent de transformer bien plus de matériaux qu’auparavant.

Une indication visuelle a été ajoutée à l’interface utilisateur de la gravure afin d’indiquer quels affixes légendaires sont actuellement équipés.

Vous pouvez désormais rechercher le terme « équiper » ou « équipé » dans le codex de puissance afin d’obtenir la liste des affixes actuellement équipés.

Nous avons ajouté une icône d’inventaire signalant les objets dotés d’au moins un affixe supérieur. Lorsque des objets dotés d’affixes supérieurs apparaîtront en jeu, ils porteront également cette même icône.



Les vagues infernales et la Fosse

La personne du groupe qui dépense les éclats runiques afin d’ouvrir la Fosse obtient 100 % des matériaux de perfectionnement. Le reste du groupe reçoit la moitié des matériaux.

Les sanctuaires d’artillerie et d’onde de choc n’apparaissent plus dans la Fosse.

Les chances d’apparition des champions et championnes des Enfers dans les zones de vague infernale ont été augmentées.

Le taux d’apparition du cœur funeste a été augmenté.

La qualité générale du butin de la Jouvencelle du sang a été améliorée. La qualité du butin a également été améliorée pour les joueurs et joueuses qui fournissent des matériaux pour invoquer la Jouvencelle du sang, afin de récompenser leur contribution.

Les variantes du héraut ou de l’héraldesse de l’apocalypse, qui abandonnaient auparavant un coffre d’offrande torturée en cas de défaite, abandonneront désormais le contenu du coffre sans coût supplémentaire en cendres.

Mises à jour d’équilibrage

De nombreux affixes de trempe qui étaient soit trop efficaces, soit pas assez, ont été ajustés afin d’atteindre les niveaux de puissance prévus.

L’affixe de trempe permettant d’augmenter la taille maximale de divers effets et compétences, tels que les tourbillons de poussière ou les esprit d’os, est désormais limité à 100 %.

Mises à jour des objets

Voici certaines des nouveautés importantes apportées par les mises à jour des objets :

Extraire un aspect permet désormais de l’améliorer dans le codex de puissance. Tous les aspects sont désormais répertoriés dans le codex de puissance.

Plusieurs affixes d’objets ont été mis à jour et l’ensemble des affixes a été condensé. Des affixes supérieurs ont également été ajoutés. N’apparaissant que sur les objets légendaires ancestraux et uniques, il s’agit de versions plus puissantes des affixes (x 1,5). Chaque affixe d’objet est susceptible de se transformer en affixe supérieur au niveau de monde IV.

Les nouveaux systèmes de trempe et de perfectionnement permettent une personnalisation des objets plus poussée et ouvrent la voie à de nouveaux affixes.

Les objets légendaires obtenus sur les ennemis de niveau 95+ ont toujours une puissance d’objet de 925.

Les objets uniques peuvent désormais apparaître plus rapidement en jeu : Les objets uniques du niveau de monde III apparaissent désormais comme non sacrés dans les niveaux de monde I et II. Les objets uniques du niveau de monde IV apparaissent désormais comme des objets sacrés dans le niveau de monde III. Les objets ultra-uniques commencent à apparaître sur les monstres de niveau 55, avec une puissance d’objet de 925.

Les niveaux minimums requis pour équiper des objets sacrés et ancestraux ont été réduits. Objets sacrés : 35 Objets ancestraux : 55



Accessibilité

Nouvelle option de surbrillance des personnages

Nous avons ajouté une option permettant de mettre en surbrillance les PNJ, les personnages-joueurs et les adversaires que vous trouverez au sein de Sanctuaire, afin de les distinguer plus facilement dans les différents environnements. Surbrillance de base Paramètre l’éclairage du jeu afin de mettre en valeur le monde sombre et inquiétant de Sanctuaire tel qu’il a été imaginé. Surbrillance supplémentaire Augmente considérablement le contraste entre les personnages et l’environnement. Il est possible d’ajuster l’intensité et les couleurs grâce aux options en jeu.



Vagues infernales redynamisées

Les vagues infernales ont été mises à jour afin d’offrir davantage de difficulté et de récompenses.

Menace de vague infernale

En combattant pendant les vagues infernales, vous générerez de la menace, dont la quantité sera déterminée par la difficulté des monstres et la fréquence à laquelle vous obtiendrez des offrandes torturées.

Il existe trois niveaux de menace, augmentant chacun le danger et la fréquence des embuscades de monstres. Au niveau 3, vous obtiendrez la marque des Enfers.

Si vous atteignez le niveau maximal de menace, une brève frénésie d’embuscades se déclenche avec une densité d’ennemis maximale. L’embuscade se terminera par un dernier démon, un serviteur des Enfers immensément puissant, ressuscité à partir des âmes torturées des championnes et champions les plus puissants de Sanctuaire. Il existe cinq variantes représentant chaque classe de Diablo IV.

Après l’embuscade des Enfers, votre menace sera réinitialisée.

Si vous mourez, la menace est réinitialisée.

Rituel maudit

Les cœurs funestes peuvent principalement être obtenus en ouvrant des coffres d’offrande torturée et peuvent être utilisés à l’emplacement du rituel maudit. Les cœurs funestes peuvent aussi être abandonnés par : Champions ou championnes des Enfers Hérauts ou héraldesses de l’apocalypse

Le rituel maudit est une scène sanglante qui témoigne des limites que les forces des Enfers sont prêtes à franchir pour assouvir leurs sombres ambitions. C’est là que vous pourrez commencer le rituel maudit.

Déposez trois cœurs funestes pour commencer le rituel, et une terrible embuscade de démons s’abattra sur vous. Les autres joueurs et joueuses de la sous-zone seront avertis du début du rituel et pourront rejoindre le combat s’ils le souhaitent.

Cette embuscade se terminera avec l’apparition de la Jouvencelle du sang, une créature démoniaque immensément puissante qui offrira une belle récompense si vous parvenez à l’abattre.

Ajustements des niveaux de monde I et II

Une version de la vague infernale a été ajoutée aux niveaux de monde I et II. Les ajustements suivants ont été apportés :

Toutes les offrandes torturées sont des coffres mystérieux.

Pas de boss itinérants.

La densité des monstres a été ajustée pour correspondre à la difficulté attendue dans les niveaux de monde III et IV.

NOUVEAUX OBJETS dans la Saison 4 de Diablo 4

Général

Objets uniques

Puissance de Tyraël – Cuirasse unique

Lorsque vous disposez de votre maximum de vie, utiliser une compétence déclenche un barrage divin infligeant des dégâts.

Bénédiction de Yen – Bottes uniques

L’utilisation d’une compétence a 40-60 % 20-30 % de chances de déclencher une compétence (hors compétences ultimes et compétences de mobilité) qui est en cours de recharge. Cet effet ne peut se produire qu’une fois toutes les 8 12 s.

Aspects légendaires

Aspect de foulée glaciale

En dessous de 45-60 % de points de vie, Esquive gèle les ennemis proches pour leur infliger des dégâts de froid et leur applique Vulnérabilité pendant 3 s.

Aspect de frappes traumatisantes

Coup de chance : lorsque vous blessez un adversaire, vous avez 20 % de chances de l’hébéter pendant 2 s. Vous infligez 5-20 % de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées.

Barbare

Objets uniques

Allure d’Arreat – Jambières uniques

Les Anciens que vous invoquez sont plus puissants. Korlic déclenche un tremblement de terre infligeant des dégâts physiques en 4 s lorsqu’il bondit. Talic laisse derrière lui des tourbillons de poussière qui infligent des dégâts lorsqu’il tourbillonne. Madawc enflamme le sol, ce qui brûle ses adversaires et leur inflige des dégâts supplémentaires en 4 s lorsqu’il soulève le sol.



Frappes jumelles – Gants uniques

Après avoir utilisé Coup double à 4 reprises, votre prochaine utilisation de la compétence frappera 2 fois supplémentaires, chaque coup infligeant 10-25 % de dégâts supplémentaires.

Aspects légendaires

Aspect de vents violents

Vos compétences de cri créent 3 5 tourbillons de poussière qui infligent des dégâts sur leur passage.

tourbillons de poussière qui infligent des dégâts sur leur passage. Vos tourbillons de poussière sont 5 %-20 % 15 % plus grands et infligent 1 % de dégâts supplémentaires par tranche de 1 % d’agrandissement.

Druide/Druidesse

Objets uniques

Brise-terre – Anneau unique

Éboulement fait surgir des pics de terre qui continuent d’infliger 0,6-0,9 point de dégâts en 2 s. Lancer Éboulement dans cette zone a 20-30 % de chances de provoquer l’apparition de piliers d’Éboulement supplémentaires à l’intérieur de la zone.

Faim du cœur sauvage – Bottes uniques

Lorsque vous vous métamorphosez en lycanthrope ou en ursoïde, vous obtenez Cœur sauvage pendant 5 s. Cœur sauvage augmente les dégâts de 1-1,5 % avec vos compétences de métamorphose toutes les 2 s. Cumulable jusqu’à 20 fois.

Aspects légendaires

Aspect de mutilation enfiévrée

Lorsque vous touchez au moins 1 adversaire avec Mutilation, sa vitesse d’attaque est augmentée de 1 %-2,5 % 1 %-2 % et vous obtenez 1 %-3 % 1-4 % de réduction des dégâts pendant 5 s. Cumulable jusqu’à 5 fois.

Nécromancien/Nécromancienne

Objets uniques

Percébène – Amulette unique

Chancre lance également 4 petits projectiles qui transpercent les adversaires et leur infligent des dégâts d’ombre en 3 s.

Étreinte de Cruor – Gants uniques

Afflux sanguin consomme des cadavres pour lancer des mini novas, infligeant des dégâts. Les dégâts sont augmentés de 10 % par cible drainée par l’utilisation initiale de la compétence, jusqu’à un maximum de 50 %. Les dégâts sont également augmentés de 20 % pour chaque cadavre consommé.

Aspects légendaires

Aspect aphotique

Vos prêtres squelettes renforcent désormais les attaques de vos guerriers squelettes. Celles-ci infligent des dégâts d’ombre et ont 5 %-20 % 5 %-15 % de chances d’étourdir les adversaires pendant 1,5 s.

Voleur/Voleuse

Objets uniques

Baiser de bandit – Anneau unique

Tir rapide envoie désormais des flèches explosives qui infligent 15-25 % de dégâts supplémentaires.

La trajectoire du projectile de Baiser de bandit est désormais plus prévisible.

Chevalière de sabotage – Anneau unique

Lorsque vous utilisez Rafale, vous avez 15-30 % de chances de lancer des grenades étourdissantes qui infligent des dégâts physiques et étourdissent les adversaires pendant 1 s. Vos compétences de grenade ont 2 % 5 % de chances d’obtenir un coup de chance.

Aspects légendaires

Aspect de vélocité

Les flèches de Déluge transpercent désormais 1 adversaire.

La vitesse d’attaque de Déluge est augmentée de 10-20 %.

Sorcier/Sorcière

Objets uniques

Éclat d’hiverre – Amulette unique

Lorsque vous utilisez Orbe gelé, vous avez 35-50 % de chances de déclencher une conjuration aléatoire à l’explosion. Coup de chance : vos conjurations ont jusqu’à 50-70 % 70-100 % de chances de lancer un orbe gelé sur les adversaires proches.

Commentaire de l’équipe de développement : les explosions supplémentaires de l’Aspect d’orbite gelée ne déclenchent pas cet effet, afin de respecter la condition de « lancement » de l’objet unique. Cette interaction indésirable a été corrigée depuis le lancement du RPT.

Tisseflamme – Gants uniques

L’utilisation d’Éclair de feu à travers votre Mur de feu le divise en 4 éclairs, chacun infligeant 80-100 % de dégâts supplémentaires.

Tisseflamme divise désormais les Éclairs de feu en 3 au lieu de 4. Dégâts portés à 30-70 % au lieu de 10-30 %.

Aspects légendaires

Aspect de destruction précaire

Inflige 25-40 % de dégâts supplémentaires si vous n’avez aucune compétence défensive dans votre barre d’actions.

Aspect de déflagration