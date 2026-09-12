Cinq mois après la sortie de sa dernière extension, Diablo 4 fait une énorme surprise à des millions de nouveaux joueurs à l'occasion de la Blizzcon 2026.

Trois ans après la sortie Diablo 4 et ses deux extensions que sont Vessel of Hatred et Lord of Hatred sorties par la suite, le dernier épisode de la franchise hack'n slash phare de Blizzard a visiblement plutôt bien réussi son invasion des plateformes PC, PS5 et Xbox Series. Il lui restait toutefois une dernière région à conquérir : la Nintendo Switch 2. La BlizzCon 2026 a justement été l'occasion d'enfin annoncer un portage du titre sur cette dernière, dans une version comprenant non seulement le jeu de base, mais aussi ses deux extensions.

Une version complète de Diablo 4 annoncée sur Nintendo Switch 2

À l'instar de Diablo 3 en son temps sur la Switch première du nom, c'est donc enfin au tour de Diablo 4 d'annoncer son arrivée prochaine sur sa petite sœur, la Nintendo Switch 2, trois ans après sa sortie sur les autres plateformes. Comme le précédent épisode de la célèbre franchise hack'n slash, Blizzard a par ailleurs prévu de proposer aux joueurs de la console hybride de Nintendo une version complète.

Cela signifie donc que Diablo 4 n'arrivera pas seul sur Nintendo Switch 2, mais en compagnie de ses deux extensions Vessel of Hatred et Lord of Hatred, afin que ce portage soit bien à la page par rapport aux autres héros de Sanctuaire qui ont trois ans d'avance.

En plus d'officialiser l'existence de son portage sur Nintendo Switch 2, l'annonce de la version complète de Diablo 4 ci-dessous en précise également la date de sortie. Rendez-vous donc le 15 septembre 2026 sur l'appareil hybride de Nintendo afin d'incarner un héros de Sanctuaire face aux menaces infernales de Lilith et son haineux de père Mephisto, en attendant un potentiel retour du Seigneur de la Terreur dans une future extension ou suite.

Source : Nintendo