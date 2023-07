C’était une prise de parole particulièrement attendue. Dans la soirée du 6 juillet, les équipes du jeu ont longuement présenté la saison 1 de Diablo 4. Thème autour de la malfaisance, date de déploiement, Battle Pass, boss, nouvelles mécaniques et fonctionnement des personnages saisonniers, tout y a été expliqué. La petite surprise de la soirée en revanche, c’est l’arrivée d’une mise à jour conséquente déployée hier soir. Ce patch 1.04 de Diablo 4 devrait justement plaire aux amateurs de loot à la recherche d’objets uniques.

Une nouvelle grosse mise à jour pour Diablo 4

C’est officiel. La saison 1 de Diablo 4 sera disponible dès le 20 juillet sur l’ensemble des plateformes. Elle tournera autour de la Malfaisance, une corruption qui affecte tout Sanctuaire et transforme certaines créatures en ennemis plus redoutables. Les joueuses et les joueurs vont devoir créer un nouveau personnage « saisonnier », mais il leur reste encore quelques semaines pour terminer la campagne principale et looter un maximum avant de prendre part à la saison 1. Avant de lancer les hostilités, Blizzard lance une nouvelle mise à jour de Diablo 4, qui pourrait bien changer la donne pour les plus malchanceux.

Comme tout patch du jeu qui se respecte, elle corrige de nombreux soucis liés aux compétences, aux progressions de quêtes, annexes comme principales, aux donjons et aux bugs qui sévissent généralement. Ce qui intéressera en revanche, ce sont les changements apportés aux coffres de la vague infernale. Avec cette mise à jour 1.04 de Diablo 4, ils peuvent désormais contenir des objets uniques. Une modification particulièrement bienvenue donc, qui n’a pas manqué d’être saluée par la communauté. Au rayon des changements en jeu, Blizzard a fait passer le nombre maximum de matériaux d’artisanat de 9 999 à 99 999, quand les boss Vhenard, Brol et Cyhrach ont vu leurs points de vie de dégâts réduits. Voici dans le détail tout ce qu’apporte le patch 1.04 de Diablo 4 :

Patch notes de la version 1.04 de Diablo 4

Corrections de bugs

Compétences

Correction d’un problème à cause duquel le multiplicateur de dégâts d’Orbe gelé renforcé ne s’appliquait pas correctement.

Résolution d’un problème à cause duquel les adversaires dotés de l’affixe Vortex infligeaient des dégâts en dépit de l’immunité.

Correction d’un problème à cause duquel Élixir d’expertise réduisait le coût des ressources de 10 % au lieu de la valeur affichée de 20 %.

Résolution d’un problème à cause duquel le bonus de dégâts du glyphe de parangon Soumission s’appliquait à n’importe quelle cible au lieu de s’appliquer uniquement aux cibles vulnérables.

Correction d’un problème à cause duquel la canalisation de la compétence Tourbillon des barbares cessait brièvement lorsqu’une compétence comportant un temps de recharge était lancée pendant son utilisation.

Résolution d’un problème à cause duquel le bonus d’accablement octroyé par Aspect du frappe-terre des barbares était consommé lors de l’obtention d’un autre bonus.

Correction d’un problème à cause duquel le personnage-joueur se figeait lors de l’utilisation de la compétence Pas de l’ombre des voleurs/voleuses si cette dernière était utilisée hors de portée de la cible visée.

Résolution d’un problème empêchant les personnages-joueurs de pivoter lors de l’utilisation d’une compétence canalisée si une arme à une main était utilisée et qu’aucun objet n’était équipé en main gauche.

Correction d’un problème à cause duquel les parchemins maudits des champs de la Haine possédaient un temps de recharge inférieur au temps de recharge affiché de 5 minutes.

Résolution d’un problème à cause duquel les Aspects infligeant des dégâts de base et gravés via le codex de puissance s’adaptaient au niveau du personnage-joueur et non à la puissance de l’objet.

Correction d’un problème empêchant les mages de l’ombre des nécromanciens/nécromanciennes d’appliquer des dégâts d’ombre supplémentaires grâce à la capacité passive principale Chancre d’ombre.

Résolution d’un problème empêchant les effets de Feindre la mort de se déclencher si vous mouriez lorsque vous étiez sur une monture.

Quêtes et donjons

Correction d’un problème à cause duquel une traversée n’apparaissait pas pendant la quête L’Œil non-voyant, ce qui bloquait la progression.

Résolution d’un problème entraînant l’apparition du Jugement de la Mère avant que le personnage-joueur ne commence la rencontre au cours de la quête Murmures du passé.

Correction de plusieurs problèmes entraînant le blocage de la progression de la quête si le personnage-joueur utilisait un portail de retour en ville au cours de certaines séquences.

Résolution de plusieurs autres problèmes empêchant la progression de multiples quêtes.

Correction d’un problème à cause duquel le donjon Profondeurs oubliées contenait un prisonnier de moins à libérer que prévu.

Résolution d’un problème à cause duquel la téléportation à Wejinhani pendant la quête Sorcière des étendues sauvages forçait le personnage-joueur à abandonner la fiole de vif-argent bien que la ville soit une zone autorisée pour la quête.

Correction d’un problème empêchant de terminer les donjons Refuge des sectateurs, Dédale hurlant et Repos de Luban si le Boucher apparaissait et n’était pas tué.

Résolution d’un problème à cause duquel les gobelins au trésor tués dans un donjon du Cauchemar avec l’affixe Impulsions mortelles infligeaient beaucoup plus de dégâts que prévu lors de leur explosion.

Correction d’un problème à cause duquel la quête Mirage ne pouvait pas être terminée correctement.

IU de Diablo 4

Résolution d’un problème à cause duquel le code QR utilisé pour lier le compte sur console n’était pas de la bonne taille, ce qui compliquait le scan.

Correction d’un problème entraînant un affichage incorrect du coût pour graver les Aspects légendaires.

Résolution d’un problème empêchant les joueurs et joueuses de naviguer dans la boutique après avoir utilisé le bouton Acheter davantage de platine sur console.

Correction d’un problème empêchant la fermeture de l’onglet Améliorer un glyphe après s’être éloigné(e) de la pierre de glyphe éveillée.

Résolution d’un problème à cause duquel une compétence débloquée grâce à un objet ne disposait pas du bouton Assigner la compétence dans son info-bulle.

Correction d’un problème à cause duquel l’échange d’une pile partielle affichait une pile complète dans l’info-bulle en jouant avec une manette.

Correction d’un problème à cause duquel la cache de récompense hebdomadaire récompensant la victoire sur un boss mondial était affichée comme étant disponible si un murmure était actif lors de la victoire sur le boss, même si la cache avait déjà été récupérée auparavant.

Divers

Résolution d’un problème empêchant d’interagir avec le PNJ Arlo.

Correction d’un problème à cause duquel l’ensemble ornemental d’assassin des champs de la Haine ne comportait pas de casque pour les druides/druidesses, nécromanciens/nécromanciennes et voleurs/voleuses.

Correction d’un problème à cause duquel le coût de l’objet ornemental Selle solide du marchand des écuries augmentait avec le niveau de votre personnage.

Résolution d’un problème permettant aux joueurs et joueuses d’attirer le boss Abomination écumante dans la zone des champs de la Haine d’Alzuuda à un endroit où il était possible de lui infliger des dégâts sans risquer d’en recevoir.

Correction d’un problème empêchant les ornements de monture de s’afficher correctement s’ils étaient appliqués lorsque vous étiez sur votre monture.

Correction d’un problème à cause duquel la caméra se déplaçait depuis le lieu de votre mort jusqu’au lieu de réapparition plutôt que de se déplacer instantanément, pendant une partie en mode coop local.

Résolution d’un problème à cause duquel le personnage-joueur et le PNJ pouvaient disparaître pendant une séquence de dialogue si le personnage-joueur bénéficiait de l’effet d’un Sanctuaire de conduction. (Encore un coup des démons !)

Diverses corrections de la localisation.

Plusieurs autres améliorations de l’interface et de l’accessibilité.

Améliorations de la stabilité, des performances et des graphismes sur toutes les plateformes.

Ajustements en jeu