Après Vessel of Hatred, Blizzard veut prendre son temps pour la nouvelle extension de Diablo 4, qui ne sortira donc pas cette année. Pour ce DLC encore mystérieux, les joueuses et joueurs devront attendre jusqu'en 2026. Ça fait loin, en particulier pour un titre qui souffle encore parfois le chaud et le froid, mais les développeurs ne vous laisseront pas tomber. La saison 8 sera déployée dès 2025 sur consoles et PC, mais Blizzard annonce une mauvaise nouvelle à ce propos.

La saison 8 de Diablo 4 a besoin de temps

Le 21 janvier 2025, Diablo 4 a lancé sa saison 7 « Saison des Maléfices » sur consoles et PC. Malheureusement pour Blizzard, et pour les fans, ce nouvel événement n'a pas totalement convaincu et a même plutôt déçu au global. Si Blizzard a préféré retarder le prochain DLC à l'année prochaine, la nouvelle saison 8 subit le même sort. Alors qu'elle était attendue pour le 15 avril 2025, celle-ci a été repoussée. Rod Fergusson, directeur général de la licence Diablo, a déclaré que la saison 8 de Diablo 4 sera finalement en retard.

« Salut à tous ! Dans l'esprit de servir le jeu, et non le plan, la saison 8 aura besoin de quelques semaines supplémentaires par rapport à ce que nous avions initialement prévu. L'équipe travaille d'arrache-pied sur de superbes mises à jour pour la prochaine saison, alors restez à l'écoute. J'ai hâte de revoir un vieil « ami » ». Désormais, la saison 8 de Diablo 4 devrait arriver le 30 avril 2025. Le contenu n'est pas connu à l'heure actuelle, mais il faut s'attendre à des quêtes, histoires, objets et événements inédits lors du lancement, comme d'habitude. Et si l'on regarde le message de Rod Fergusson, il y aura une surprise avec le retour d'un « vieil ami ».

Source : compte X Rod Fergusson.