Lancée fin juin 2026, la Saison 14 de Diablo 4, intitulée « Réveil de la Mort », a introduit un gros problème qui a fait l'objet d'une vive polémique au sein de la communauté : une chasse aux objets Mythiques qui relevait du véritable parcours du combattant. Presque un mois plus tard, Blizzard propose enfin un correctif pour améliorer les choses, et il s'agirait d'une première étape en attendant d'autres changements à venir... dans la prochaine Saison.

Des correctifs pour améliorer la chasse aux objets Mythiques sur la Saison 14 de Diablo 4

Le dernier correctif pour la Saison 14 de Diablo 4 est désormais disponible ; une fois de plus, il ajuste les taux d'obtention des objets Mythiques pour les rendre, de manière générale, plus faciles à acquérir. Ce notamment en passant par les Bas-Fonds de Kurast, en utilisant le Tribut Mythique à partir du Tourment 10, qui permet « d'augmenter grandement » les chances d'en obtenir, ou bien d'en récupérer de façon garantie en Tourment 12. Il existe par ailleurs un autre moyen d'obtenir facilement des objets Mythiques dans Diablo 4, avec les Clés de Repaire Supérieures, qu'on obtient dans les caches saisonnières.

Ces mesures s'inscrivent dans les efforts continus de Blizzard pour redresser la situation après le désastre complet qu'a été la chasse aux objets Mythiques dans le endgame de la Saison 14 de Diablo 4, avec des taux d'obtention proches du néant, de même que pour les objets Uniques, même après plusieures heures de farm intensif.

D'autres changements à prévoir dans la Saison 15 pour le Cube horadrique

Blizzard prévoit en effet d'introduire d'autres changements pour la Saison 15 de Diablo 4 à venir, en s'intéressant cette fois au Cube horadrique, mécanique introduite dans l'extension Lord of Hatred. « Nous supprimons la recette d'artisanat permettant de relancer les statistiques d'un objet Mythique et nous ajoutons une option d'amélioration directe vers le rang Mythique qui conserve l'objet Unique d'origine. Nous évaluerons la possibilité de réintroduire cette règle uniquement pour cette voie d'artisanat spécifique », a expliqué Marcus Kretz, responsable principal de la communauté pour la franchise Diablo.

En l'état actuel des choses, l'amélioration d'un objet au rang Mythique avec le Cube horadrique de Diablo 4 donne en retour un objet aléatoire de cette catégorie. Rien ne garantit que l'objet obtenu sera celui que l'on a amélioré. Ce qui a également suscité beaucoup de frustration au sein de la communauté, et à raison compte tenu de la grande difficulté à obtenir ne serait-ce qu'un objet Unique, tout cela pour risquer de le transformer en quelque chose d'inutile pour son build.

Sources : Forums Blizzard ; Cliptis sur YouTube