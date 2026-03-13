Trois ans après une sortie sous de bons auspices, mais avec un endgame qui manquait encore de profondeur, Diablo 4 a beaucoup changé au fil des saisonset années, notamment suite à la sortie de son premier DLC, Vessel of Hatred. Le dernier épisode de la célèbre licence hack'n slash de Blizzard s'apprête à connaître de nouveaux et profonds changements avec l'arrivée de Lord of Hatred, sa seconde extension, qui va entre autres introduire une nouvelle région dans le monde ouvert, ainsi que les classes Paladin (déjà disponible en accès anticipé) et Démoniste. Le jeu va également en profiter pour revoir certains de ses systèmes, dont justement le endgame, suite aux retours de la communauté.

Une forme de retour aux sources à venir sur le endgame de Diablo 4

À plusieurs égards, la seconde extension de Diablo 4 se veut un hommage au légendaire deuxième épisode, qui a donné ses lettres de noblesse au genre hack'n slash. On a d'ailleurs pu le constater alors que Diablo 2 Resurected a récemment reçu une toute nouvelle classe après 26 ans : le Démoniste, qui arrivera également dans Lord of Hatred. Ensuite, ce DLC va faire revenir l'iconique Cube Horadrique, objet essentiel du endgame de Diablo 2.

Ce n'est justement pas la seule référence au vénérable titre que la nouvelle extension de Diablo 4 va faire. Dans le cadre d'une interview exclusive auprès de PC Gamer, Blizzard a en effet également révélé que le système de butin va connaître un profond changement. Actuellement, les objets blancs, bleus et jaunes disparaissent totalement dans les plus hauts niveaux de difficulté et ne restent que les objets légendaires. Cela va changer avec Lord of Hatred, avec un twist : ces objets de rareté plus basses pourront à nouveau tomber, mais avec en prime des affixes à leur valeur maximale, encourageant donc les joueurs à les ramasser, puis les modifier avec le Cube Horadrique pour les rendre encore plus puissants que même les objets légendaires classiques.

« On trouve que l'expérience devient un peu vide de sens quand tout ce que vous voyez par terre dans le endgame de Diablo 4, ce sont des rayons orange », a confié Colin Finer, directeur du design et des systèmes du jeu auprès de PC Gamer. À noter par ailleurs que Lord of Hatred disposera du désormais bien connu système de filtre du butin, afin de pouvoir afficher uniquement les objets intéressants, et cacher le reste. Voilà donc plusieurs choses intéressantes à surveiller lorsque l'extension sortira le 28 avril 2026.

Source : PC Gamer