Lancé en juin 2023, Diablo 4 s’est rapidement imposé comme un véritable monument du hack’n slash. Il s’est vendu plus vite que n'importe quel autre jeu de la licence, a explosé les records d’affluence et fait les beaux jours de Blizzard quelques semaines. Seulement voilà, rapidement, les joueurs ont mis les voiles. Le studio s’est tiré une balle dans la jambe avec son tout premier patch saisonnier et a ensuite tenté de rafistoler le tout avec des mises à jour, et la redondance de certaines boucles de gameplay a fini par avoir les joueurs à l’usure. Oui, mais ça, c’était avant l’imposante mise à jour de la saison 4.

Diablo 4 est gratuit pour un temps limité, c'est le moment de tester la saison 4 !

La dernière mise à jour de Diablo 4, “ Butin Redynamisé “ (Loot Reborn) a totalement rebattu les cartes. Une tonne de nouveautés, une flopée d’améliorations et de réajustements en tout genre. Tout, ou presque, a changé. Les développeurs espèrent bien faire revenir les anciens joueurs et en attirer de nouveaux. C’est pourquoi Diablo 4 lance une opération séduction à grande échelle. Dès maintenant, il est possible de télécharger Diablo 4 gratuitement et de profiter d’une version d’essai limitée dans le temps.

Dès à présent et ce jusqu’au 21 mai prochain, Diablo 4 est gratuit jusqu’au niveau 20. Tout le contenu associé sera disponible et ça vous permettra de vous faire une idée de ce qui vous attend dans le jeu final même si, on le sait, c’est surtout le endgame qui importe le plus dans ce genre de jeu. Quoi qu’il en soit, vous pourrez découvrir le fonctionnement du nouveau système de loot et les ajustements effectués sur la montée en niveau justement, plus souple et agréable qu’auparavant. Jusqu’au niveau 20, vous pourrez découvrir les premiers chapitres de l’histoire de Diablo 4, et explorer quelques zones de la carte en monde ouvert. Vous devriez aussi pouvoir déverrouiller suffisamment de compétences pour vous faire la main avec la classe de votre héros et toucher quelques pièces d’équipement sympathiques.

Malheureusement, cette offre n’est pour l’heure valable que via le launcher Battle.net de Blizzard sur PC donc. L’avantage, c’est que le jeu ne consomme pas non plus énormément de ressources et ne demande donc pas une machine de guerre pour tourner. Vous pouvez tout à fait vous faire une idée en profitant de l’essai gratuit de Diablo 4 pour ensuite franchir le pas sur console de salon si vous préférez. Quoi qu'il en soit, si vous voulez profiter de l’offre gratuite, c’est maintenant !