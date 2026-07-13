Ce 6 juillet 2026, Xbox a initié son tristement appelé « Reset », qui a résulté au licenciement de 1 600 personnes et à la séparation de la firme avec 4 studios prestigieux, mais jugés pas assez rentables. Tel ne serait visiblement pas le cas de Blizzard, qui grâce à des licences fortes comme World of Warcraft et apparemment Diablo 4, serait passé relativement entre les gouttes de la dernière moisson sanglante de sa maison-mère. Le studio se porterait au contraire plutôt bien, avec de nombreux projets enthousiasmants en cours de production, d'après le généralement bien informé Jason Schreier.

Diablo 4, une nouvelle poule aux œufs d'or de Blizzard et Xbox, qui appellerait à plein de nouveaux projets ?

Trois mois après la sortie de l'extension Lord of Hatred, Diablo 4 a récemment accueilli sa 14ème Saison, sur le thème de l'Éveil de la Mort. Au-delà de son système saisonnier, on se doute que Blizzard a d'autres plans pour ce quatrième épisode de sa célèbre franchise, comme une troisième extension à venir sans doute dans un avenir plus ou moins proche. D'autant que, sous tous rapports, Diablo 4 resterait un important « jeu à succès » des écuries de Blizzard, qui continue de générer du profit.

Compte tenu de la popularité de Diablo et des résultats satisfaisants de son dernier épisode, il n'est pas surprenant que Blizzard et Xbox comptent capitaliser encore dessus. À ce titre, Jason Schreier, journaliste réputé de Bloomberg et auteur de l'ouvrage « Play Nice, The Rise and Fall of Blizzard », avait justement des nouvelles encourageantes à propos de l'avenir de Diablo, en indiquant que « plein de trucs cools se préparent actuellement chez Blizzard, avec plein de nouveautés à venir pour Diablo ».

Quel avenir pour la licence démoniaque au milieu du Reset de Xbox ?

Il contrebalance toutefois cette nouvelle plutôt encourageante avec une note de scepticisme vis-à-vis de la profonde restructuration que connaît actuellement Xbox, et qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de Blizzard vis-à-vis de Diablo et d'autres projets dans les cartons. « Cependant, les gens doivent continuer à travailler là-dessus sans savoir s'ils auront encore un emploi dans trois mois. C'est une situation vraiment terrible et cruelle ». Rappelons en effet que Xbox prévoit de licencier encore 1 600 personnes supplémentaires d'ici à la fin de l'année fiscale.

On croise donc les doigts pour que les nouveautés à venir dans la sphère Diablo, qu'il s'agisse du Remaster du deuxième épisode, du quatrième jeu, ou de tout autre nouveau projet à venir, puissent bien voir le jour. Pour rappel, le studio tiendra une nouvelle BlizzCon du 12 au 13 septembre 2026, avec probablement plein d'annonces fortes à faire.

© Blizzard

Source : Jason Schreier sur YouTube